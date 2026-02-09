Badafest Cesenatico: Solidarietà e Musica nel Ricordo di Federico Manca

Le voci dei protagonisti

«Il Badafest è un gesto collettivo, un festival costruito dal basso per unire musica, arte, skate e cura. Quest’anno Cesenatico è diventata un cantiere di energia. I fondi raccolti sono una restituzione al territorio. Un grazie speciale ai volontari: nessun palco regge senza le viti che non si vedono.» — Gli organizzatori del Badafest

Anche l’Amministrazione Comunale ha espresso grande soddisfazione attraverso le parole della Vicesindaco Lorena Fantozzi:

«Il Badafest dimostra che da un evento doloroso possono nascere occasioni luminose. È un evento inserito nel tessuto sociale di Cesenatico dove si respira arte e gioia. Il valore solidale verso i giovani gli dà un significato ancora più profondo.»