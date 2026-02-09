Badafest Cesenatico: Solidarietà e Musica nel Ricordo di Federico Manca

Badafest a Cesenatico: un record di solidarietà nel ricordo di Federico Manca
Lo scorso settembre, la cornice verde del Parco di Levante ha ospitato la quarta edizione del Badafest. La manifestazione, nata per mantenere vivo il ricordo di Federico Manca (scomparso il 6 luglio 2022), ha segnato un traguardo storico: per la prima volta l’evento si è articolato su due giornate, attirando oltre 3.000 persone.
Grazie all’energia dei tanti giovani organizzatori e alla collaborazione con il Comune di Cesenatico, il festival ha confermato la sua missione solidale raccogliendo la cifra record di 10mila euro, un risultato mai raggiunto prima.
La destinazione dei fondi: il cuore solidale del Badafest
Il ricavato dell’edizione 2025 è stato interamente devoluto a realtà del territorio che si occupano di giovani, educazione e salute mentale. Ecco nel dettaglio come verranno impiegati i fondi:
Cooperativa “Amici di Gigi” – € 4.000
Il contributo finanzierà un laboratorio musicale dedicato ai ragazzi accolti dalla cooperativa. Sotto la guida degli educatori, la musica diventerà uno strumento di espressione e condivisione, offrendo un contesto educativo concreto per favorire l’incontro.
ASP del Rubicone – € 4.000
Il Badafest rinnova per il 2026 il sostegno ai progetti di prevenzione per le nuove generazioni. La donazione permetterà di:
Garantire la continuità dello sportello psicologico nelle scuole medie di Cesenatico.
Realizzare laboratori nelle classi sulle life skills relazionali.
Organizzare serate pubbliche per i genitori e iniziative primaverili (parkour e capoeira) al Parco Levante.
AUSL Romagna – € 1.000
Il sostegno è rivolto al Centro Diurno per la psicopatologia dell’adolescenza “La Meridiana” (Dipartimento Salute Mentale). Il fondo potenzierà i trattamenti psicoeducativi per adolescenti con disregolazione emotiva e per le loro famiglie.
Altre donazioni
€ 500 all’associazione “Bambini al Primo Posto”.
€ 500 alla struttura “La Casa nel Parco”.
Le voci dei protagonisti
«Il Badafest è un gesto collettivo, un festival costruito dal basso per unire musica, arte, skate e cura. Quest’anno Cesenatico è diventata un cantiere di energia. I fondi raccolti sono una restituzione al territorio. Un grazie speciale ai volontari: nessun palco regge senza le viti che non si vedono.» — Gli organizzatori del Badafest
Anche l’Amministrazione Comunale ha espresso grande soddisfazione attraverso le parole della Vicesindaco Lorena Fantozzi:
«Il Badafest dimostra che da un evento doloroso possono nascere occasioni luminose. È un evento inserito nel tessuto sociale di Cesenatico dove si respira arte e gioia. Il valore solidale verso i giovani gli dà un significato ancora più profondo.»