Notizie

Cesenatico, Ponte del Gatto: arrivato il ponte provvisorio

Anna Budini9 Febbraio 2026
ponte del gatto

Stanno per concludersi le importanti fasi di allestimento del cantiere per la demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto. Nella mattinata di oggi (lunedì 9 febbraio) è arrivato il ponte provvisorio che la ditta incaricata dovrà installare nei prossimi giorni.

Il ponte temporaneo sarà fondamentale per consentire il ripristino e il trasferimento dei sottoservizi che attualmente passano sotto la struttura esistente. Una volta completata l’installazione, tutti i gestori dei servizi essenziali – acqua, gas, energia elettrica, fibra ottica e fognatura – dovranno intervenire per riposizionare le reti sul nuovo ponte provvisorio.

Solo dopo il completamento di queste operazioni tecniche sarà possibile avviare la demolizione del Ponte del Gatto e dare il via alla successiva fase di ricostruzione.

