CGIL, sicurezza sul lavoro: “un problema strutturale”

Il commento del Segretario Generale CISL

“I dati sulle denunce di infortunio nelle province romagnole confermano che il rischio sul lavoro resta significativo, nonostante alcune flessioni registrate negli ultimi anni – afferma il Segretario Generale CISL Romagna Francesco Marinelli -. La persistenza di numeri così rilevanti mostra che non siamo di fronte a fenomeni temporanei, ma a un problema strutturale che richiede un impegno concreto e continuativo da parte di istituzioni, aziende e lavoratori. La tutela della salute e della vita non può essere subordinata alla produttività: serve diffondere una cultura della sicurezza, trasformando la prevenzione da adempimento burocratico in una pratica quotidiana reale e condivisa”.

“Nelle province romagnole, assieme alle altre organizzazioni sindacali, abbiamo fortemente voluto e sottoscritto protocolli territoriali con le istituzioni e le associazioni datoriali, volti a rafforzare le azioni di controllo e prevenzione. I protocolli prevedono monitoraggio costante dei luoghi di lavoro, interventi formativi, linee guida per la gestione dei rischi nei cantieri, negli uffici e nelle aziende, e strumenti di segnalazione rapida di situazioni pericolose. I protocolli non possono restare sulla carta: devono essere vissuti quotidianamente per garantire la sicurezza di tutti”, aggiunge Marinelli.

“Parallelamente, abbiamo avviato un progetto educativo nelle scuole in tutte le province, perché la sensibilità sulla sicurezza deve diventare parte integrante del percorso formativo dei giovani che rappresentano i futuri lavoratori e imprenditori. Il progetto prevede lezioni teoriche e confronti con esperti del settore con l’obiettivo di far comprendere negli studenti l’importanza della prevenzione e della responsabilità collettiva”, continua Marinelli.

“Il nostro impegno non si limita ai protocolli o alle lezioni in aula, ma punta a creare una rete permanente di formazione, informazione e controllo, capace di coinvolgere lavoratori, studenti, istituzioni e aziende. Solo attraverso un approccio integrato e condiviso, che unisca responsabilità datoriale, strumenti concreti di tutela e cultura diffusa della sicurezza, sarà possibile ridurre realmente il rischio infortunistico e proteggere la vita di chi lavora e si sposta quotidianamente nelle nostre province”, conclude il Segretario Generale CISL Romagna.