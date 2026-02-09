“La cura attraverso l’arte”: il progetto di Ausl Romagna

Il progetto

Il patrimonio artistico non è più solo una testimonianza del passato, ma diventa un strumento di cura, memoria e innovazione per il benessere collettivo. Venerdì 6 febbraio 2026, presso il Tecnopolo Dama di Bologna , l’AUSL Romagna ha presentato ufficialmente il progetto “La cura attraverso l’arte” .

L’evento, inserito nel prestigioso contesto di Art City Bologna 2026 , si è svolto durante il convegno “Un Futuro Necessario: AI, Cultura e Creatività” : un momento di riflessione cruciale su come l’intelligenza artificiale e le tecnologie emergenti stanno ridisegnando gli ecosistemi culturali.