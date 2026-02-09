Santa Messa in ricordo di Marco Pantani a Cesenatico

Sabato 14 febbraio alle ore 20, nella Chiesa di San Giacomo di Cesenatico, si svolgerà la Santa Messa in ricordo di Marco Pantani, a ventidue anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 14 febbraio 2004. Un momento di raccoglimento e preghiera per ricordare il campione del ciclismo italiano.
Nella stessa giornata, lo Spazio Pantani di Cesenatico sarà aperto al pubblico dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, offrendo a tifosi e visitatori l’occasione di rendere omaggio alla memoria del Pirata attraverso cimeli, immagini e racconti della sua carriera.