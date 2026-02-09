 Skip to main content
Santa Messa in ricordo di Marco Pantani a Cesenatico

Anna Budini9 Febbraio 2026
statua marco pantani

Sabato 14 febbraio alle ore 20, nella Chiesa di San Giacomo di Cesenatico, si svolgerà la Santa Messa in ricordo di Marco Pantani, a ventidue anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 14 febbraio 2004. Un momento di raccoglimento e preghiera per ricordare il campione del ciclismo italiano.

Nella stessa giornata, lo Spazio Pantani di Cesenatico sarà aperto al pubblico dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, offrendo a tifosi e visitatori l’occasione di rendere omaggio alla memoria del Pirata attraverso cimeli, immagini e racconti della sua carriera.

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

