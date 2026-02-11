Fiere e mercati di Porto Cesenatico: presentazione del libro

Il Circolo Arci Borella di Cesenatico, in collaborazione con la Cooperativa Casa del Popolo e con il patrocinio del Comune di Cesenatico, organizza per giovedì 12 febbraio (ore 20.45) un nuovo appuntamento culturale dedicato alla storia del territorio.

La serata, secondo di quattro incontri pensati per approfondire temi legati alla conoscenza del nostro territorio, sarà dedicata alla presentazione del libro “Fiere e mercati di Porto Cesenatico nell’antichità” del dott. Giuseppe Bertizzolo, storico del territorio locale, documentarista e studioso di Archeologia e Storia Romana.

Il volume “Fiere e mercati di Porto Cesenatico nell’antichità” propone una ricostruzione accurata e documentata della storia delle fiere e dei mercati di Cesenatico, attraverso un attento studio di fonti d’archivio, degli statuti del 1650, e di numerosi documenti storici. Ampio spazio è dedicato alle saline di Cesenatico, alle vene, alle conserve e alle attività legate alla produzione del sale e al commercio marittimo, elementi centrali nello sviluppo economico e sociale dell’antico Porto Cesenatico.