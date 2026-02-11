 Skip to main content
Legname nei corsi d’acqua: rinnovo 2026 in Emilia Romagna

Anna Budini11 Febbraio 2026
È stata rinnovata per tutto il 2026 l’autorizzazione dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile che consente a privati cittadini la raccolta manuale del legname nei corsi d’acqua del reticolo idrografico dell’Emilia Romagna.

Sono disponibili online i moduli per le domande da presentare agli uffici per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile delle nove province emiliano-romagnole.

Si tratta di un’attività che affianca e non sostituisce in alcun modo la pulizia degli alvei che resta in capo alla Regione, ma rappresenta la possibilità di raccogliere manualmente, per soli usi personali e domestici, materiale vegetale, comunque privo di valore commerciale.

Nel rispetto delle regole stabilite dall’amministrazione, si potrà quindi prelevare, esclusivamente per usi personali e domestici, il materiale vegetale privo di valore commerciale, caduto nell’alveo o trasportato dalla corrente in prossimità delle sponde dei corsi d’acqua.

Le modalità di raccolta

La raccolta può riguardare solo legna già sradicata, per un quantitativo massimo di 250 quintali all’anno, ed è consentito unicamente per autoconsumo, senza scopo di lucro.

L’eventuale taglio delle piante cadute per ridurne le dimensioni deve essere effettuata esclusivamente con motosega o altri strumenti manuali.

L’attività può essere svolta con l’ausilio di mezzi di trasporto, utilizzando unicamente la viabilità e gli accessi esistenti, senza modificare lo stato dei luoghi e senza accedere all’alveo con mezzi a motore. Il materiale raccolto – ramaglie, ceppaie e radici già asportate dalla corrente – deve essere allontanato dall’alveo, trasportato in luoghi idonei e correttamente gestito.

Presentazione della domanda

Le autorizzazioni sono rilasciate dall’Ufficio territoriale competente a seguito della presentazione di una comunicazione scritta. Nella richiesta dovranno essere indicati nominativo, indirizzo e numero di telefono del richiedente; il corso d’acqua, la località e il tratto interessato; il periodo previsto per la raccolta.

Per informazioni e per scaricare i moduli:

https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/servizi/richieste-uffici/raccolta-legname/comunicazione-raccolta-legname-1

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

