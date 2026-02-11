Legname nei corsi d’acqua: rinnovo 2026 in Emilia Romagna

Le modalità di raccolta

La raccolta può riguardare solo legna già sradicata, per un quantitativo massimo di 250 quintali all’anno, ed è consentito unicamente per autoconsumo, senza scopo di lucro.

L’eventuale taglio delle piante cadute per ridurne le dimensioni deve essere effettuata esclusivamente con motosega o altri strumenti manuali.

L’attività può essere svolta con l’ausilio di mezzi di trasporto, utilizzando unicamente la viabilità e gli accessi esistenti, senza modificare lo stato dei luoghi e senza accedere all’alveo con mezzi a motore. Il materiale raccolto – ramaglie, ceppaie e radici già asportate dalla corrente – deve essere allontanato dall’alveo, trasportato in luoghi idonei e correttamente gestito.

Presentazione della domanda

Le autorizzazioni sono rilasciate dall’Ufficio territoriale competente a seguito della presentazione di una comunicazione scritta. Nella richiesta dovranno essere indicati nominativo, indirizzo e numero di telefono del richiedente; il corso d’acqua, la località e il tratto interessato; il periodo previsto per la raccolta.

Per informazioni e per scaricare i moduli:

https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/servizi/richieste-uffici/raccolta-legname/comunicazione-raccolta-legname-1