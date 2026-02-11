Sali in bus e vai “A SPASSO” per la Romagna

Il target di riferimento

Il progetto porta alla scoperta di segreti e luoghi meno conosciuti, mettendo al centro il racconto del territorio. Saranno proposte escursioni per diversi target: famiglie con bambini, amanti della storia e della cultura, appassionati di vacanza attiva e outdoor.

Ci si rivolge a turisti italiani e stranieri tutti accomunati dalla voglia di arricchire la propria vacanza con nuove esperienze a due passi dal mare. A SPASS è un invito a viaggiare con lentezza, curiosità e consapevolezza, riscoprendo una Romagna autentica fatta di tradizione, persone e sapori.

Ogni turista diventerà ambasciatore di A SPASS, in grado di raccontare e di promuovere la Romagna attraverso le emozioni vissute poichè ogni viaggio diventerà una storia da portare con sé.

Come funziona

Il ricco programma di esperienze di A SPASS sarà promosso sul portale di Visit Romagna alla pagina dedicata https://www.visitromagna.it/A SPASS e commercializzato tramite il portale di Emilia-Romagna Welcome e delle DMC territoriali. Il turista potrà in autonomia oppure attraverso gli uffici IAT o anche presso le strutture ricettive che sapranno consigliarlo, acquistare le experience.

Sarà inoltre promosso tramite i portali turistici di tutti i soggetti coinvolti nel progetto a partire da quelli di Start Romagna e dei Comuni di costa e vallata, oltre che da campagne di promozione in loco e su media nazionali, attraverso web e social e materiali di comunicazione e promozione in distribuzione presso la rete IAT e le strutture ricettive.

A SPASS include trasporto in bus, visita guidata per turisti italiani ed esteri, degustazioni e attività tematiche, entrando in stretto rapporto con la cultura dei luoghi, le persone e le aziende del territorio. Il costo sarà a partire da 20 euro a persona.

10 i pickup di partenza: Cattolica/Misano Adriatico, Riccione, Rimini Sud e Rimini Nord, Bellaria Igea Marina, Cesenatico, Cervia, Lidi Ravennati e Lidi di Comacchio.

Le partenze saranno il mercoledì e il giovedì a partire dal 3 giugno fino al 10 settembre. Si potrà scegliere tra proposte di mezza giornata (dalle 9 alle 13; dalle 18 alle 23; dalle 20.30 alle 00.30) oppure di una giornata intera (dalle 9 alle 18.30) per visitare destinazioni come Montefiore Conca, Onferno, l’Autodromo di Misano con il Museo SIC di Coriano, Verucchio, Santarcangelo di Romagna, Montebello, Sogliano sul Rubicone, Longiano, Roncofreddo, Bertinoro, Sarsina, Mercato Saraceno, Castrocaro e Terra del Sole, Lugo, Bagnacavallo, Comacchio e Parco del Delta, Saludecio, Mondaino, Montegridolfo, San Giovanni in Marignano, San Leo, Pennabilli, Perticara, Sant’Agata Feltria, fino a città d’arte come Ferrara, Forlì, Cesena, Bagno di Romagna, Faenza, Brisighella, Forlimpopoli, Santa Sofia e il gigante della Diga di Ridracoli.