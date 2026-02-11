Sali in bus e vai “A SPASSO” per la Romagna

È stato presentato a Milano (mercoledì 11 febbraio) allo stand della Regione Emilia Romagna all’interno della BIT (Borsa Internazionale del Turismo), il progetto “A SPASS – Discover Romagna by bus”, una nuova proposta turistica che punta a cambiare il modo di scoprire la Romagna, mettendo al centro l’esperienza, il racconto e la curiosità del viaggio e la raggiungibilità dei luoghi.
Promosso da Visit Romagna e Start Romagna s.p.a. tramite un protocollo d’intesa siglato in occasione della conferenza stampa milanese, il progetto risponde all’esigenza del turista, che raggiunge sempre più spesso la Romagna in treno o in aereo, di muoversi con facilità, offrendogli maggiori opportunità di visita dei luoghi interni della Romagna, implementando e agevolando i collegamenti tra lidi costieri e vallate, e valorizzando, in un’esperienza unica ed emozionante, il ricco patrimonio di cultura, natura, storia, tradizioni e produzioni locali che si svelano a pochi passi dal mare.
Dopo l’esperienza pilota dell’estate 2025, il progetto per la stagione 2026, con uno sguardo alla triennalità, si struttura e si arricchisce di proposte fino a 110 viaggi esperienziali, tra giugno e settembre, che collegheranno, con frequenza settimanale, 10 luoghi di partenza lungo la costa a 34 destinazioni situate in 9 vallate. Le destinazioni collegate offriranno esperienze autentiche, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, valorizzando al contempo attrattori storico-culturali e naturalistici.
Il progetto è coordinato da Visit Romagna e Start Romagna SPA con l’attuazione operativa della rete delle DMC territoriali che si occuperanno della sua commercializzazione. Si avvale anche della collaborazione dei Comuni coinvolti, delle Associazioni Albergatori della Romagna, dei GAL Valli Marecchia e Conca, L’Altra Romagna e Delta 2000 e delle Camere di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e della Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara.
Il target di riferimento
Il progetto porta alla scoperta di segreti e luoghi meno conosciuti, mettendo al centro il racconto del territorio. Saranno proposte escursioni per diversi target: famiglie con bambini, amanti della storia e della cultura, appassionati di vacanza attiva e outdoor.
Ci si rivolge a turisti italiani e stranieri tutti accomunati dalla voglia di arricchire la propria vacanza con nuove esperienze a due passi dal mare. A SPASS è un invito a viaggiare con lentezza, curiosità e consapevolezza, riscoprendo una Romagna autentica fatta di tradizione, persone e sapori.
Ogni turista diventerà ambasciatore di A SPASS, in grado di raccontare e di promuovere la Romagna attraverso le emozioni vissute poichè ogni viaggio diventerà una storia da portare con sé.
Come funziona
Il ricco programma di esperienze di A SPASS sarà promosso sul portale di Visit Romagna alla pagina dedicata https://www.visitromagna.it/A SPASS e commercializzato tramite il portale di Emilia-Romagna Welcome e delle DMC territoriali. Il turista potrà in autonomia oppure attraverso gli uffici IAT o anche presso le strutture ricettive che sapranno consigliarlo, acquistare le experience.
Sarà inoltre promosso tramite i portali turistici di tutti i soggetti coinvolti nel progetto a partire da quelli di Start Romagna e dei Comuni di costa e vallata, oltre che da campagne di promozione in loco e su media nazionali, attraverso web e social e materiali di comunicazione e promozione in distribuzione presso la rete IAT e le strutture ricettive.
A SPASS include trasporto in bus, visita guidata per turisti italiani ed esteri, degustazioni e attività tematiche, entrando in stretto rapporto con la cultura dei luoghi, le persone e le aziende del territorio. Il costo sarà a partire da 20 euro a persona.
10 i pickup di partenza: Cattolica/Misano Adriatico, Riccione, Rimini Sud e Rimini Nord, Bellaria Igea Marina, Cesenatico, Cervia, Lidi Ravennati e Lidi di Comacchio.
Le partenze saranno il mercoledì e il giovedì a partire dal 3 giugno fino al 10 settembre. Si potrà scegliere tra proposte di mezza giornata (dalle 9 alle 13; dalle 18 alle 23; dalle 20.30 alle 00.30) oppure di una giornata intera (dalle 9 alle 18.30) per visitare destinazioni come Montefiore Conca, Onferno, l’Autodromo di Misano con il Museo SIC di Coriano, Verucchio, Santarcangelo di Romagna, Montebello, Sogliano sul Rubicone, Longiano, Roncofreddo, Bertinoro, Sarsina, Mercato Saraceno, Castrocaro e Terra del Sole, Lugo, Bagnacavallo, Comacchio e Parco del Delta, Saludecio, Mondaino, Montegridolfo, San Giovanni in Marignano, San Leo, Pennabilli, Perticara, Sant’Agata Feltria, fino a città d’arte come Ferrara, Forlì, Cesena, Bagno di Romagna, Faenza, Brisighella, Forlimpopoli, Santa Sofia e il gigante della Diga di Ridracoli.
Il brand
Sulla base di una ricerca sulle principali keywords, su attività di benchmark e sulle tematiche del progetto, nasce “A SPASS” un brand e un visual grafico che veicolano uno degli elementi più identitari del progetto. Un gioco di parole che unisce il concetto di “pass”, inteso come biglietto, chiave di accesso all’esperienza, facilitazione, con un’espressione sia italiana che del dialetto romagnolo, ironica e immediata, che richiama l’idea di muoversi in tutto relax, di lasciarsi portare in giro arricchendosi di esperienze ed emozioni.
Un nome che strizza l’occhio al carattere della Romagna: accogliente, diretta, sorridente, capace di rendere piacevole e curiosa ogni proposta.
Le dichiarazioni
Roberta Frisoni, Assessore al Commercio, Sport e Turismo Regione Emilia-Romagna: “La ricchezza di luoghi, atmosfere, tipicità e tradizioni della Romagna unite insieme da un progetto che seduce il viaggiatore contemporaneo, sempre più attento alla sostenibilità anche in vacanza, all’insegna del senso della scoperta autentica, dei ritmi slow, dell’esperienza dell’insolito. Come Regione abbiamo recepito e fatto tesoro delle diverse esigenze dei territori, a cui questo progetto risponde favorendo i collegamenti tra costa ed entroterra, promuovendo i borghi e i piccoli paesi con le loro attività commerciali, ristorative e culturali. La vacanza balneare in Romagna si arricchisce da oggi di una nuova proposta al passo con i tempi, che valorizza l’entroterra e la sua varietà. Un motivo in più per i nostri ospiti stranieri, una volta scesi da un aereo o un treno, per scoprire la Romagna più autentica”.
Jamil Sadegholvaad, Presidente Visit Romagna: “A SPASS racconta un’idea molto semplice: la Romagna non è fatta di luoghi separati, ma di un unico territorio che si può attraversare, vivere, sentire. Con questo progetto invitiamo i turisti a fare un passo in più, ad andare a scoprire borghi, colline e valli. È un modo concreto per trasformare la curiosità in esperienza e l’esperienza in ricordo. Chi sceglie A SPASS non compra solo un biglietto, ma si affida a un racconto. Sale su un bus e si lascia guidare, senza dover pianificare, senza preoccuparsi degli spostamenti, vivendo nel contempo un’esperienza unica”.