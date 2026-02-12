Frodi digitali: “Il bonifico istantaneo ha favorito l’aumento delle truffe”

Il primo intervento è stato affidato a Roberto Patricolo, speaker di SecurityMind, che ha coinvolto il pubblico in un “gioco” interattivo sul sentiment e sulla percezione del rischio legato alle frodi. Patricolo ha poi illustrato le principali tipologie di attacco – phishing, smishing e vishing – e le tre macrocategorie di truffa: richiesta di pagamenti, richiesta di credenziali e installazione di malware.

“I cybercriminali colpiscono anche il nostro cervello e le nostre emozioni”, ha spiegato Patricolo, fornendo una vera e propria cassetta degli attrezzi per difendersi: verificare il mittente delle mail, non fornire mai password o dati sensibili, prestare attenzione a link e allegati e prendersi il tempo necessario per ragionare prima di agire.

A seguire, Marco Vincenzo Grasso e Amin Skhita di Allitude – Servizio Cybersecurity Operations che hanno presentato esempi pratici di truffe, evidenziando come i raggiri cambino in base alle diverse fasce d’età, alle passioni e agli stili di vita delle persone.