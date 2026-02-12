Frodi digitali: “Il bonifico istantaneo ha favorito l’aumento delle truffe”

Oltre 200 persone hanno partecipato al convegno “Occhi aperti: insieme contro le truffe digitali”, promosso da RomagnaBanca in collaborazione con Cassa Centrale Banca e patrocinato dal Comune di San Mauro Pascoli, che si è svolto martedì 10 febbraio al Teatro di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli. Una serata di interesse e partecipazione, dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle frodi digitali, un fenomeno purtroppo in continua crescita.
All’evento erano presenti il presidente di RomagnaBanca Corrado Monti, la vicepresidente Barbara Camporeale, il direttore generale Sandro Barducci e il vicedirettore generale Andrea Gozi, a conferma dell’attenzione che l’Istituto dedica ai temi della sicurezza e della tutela delle persone.
Ad aprire i lavori è stato il direttore generale Sandro Barducci, che ha annunciato una serata pensata per fornire strumenti concreti e consigli utili per difendersi dalle frodi digitali, sottolineando come informazione e consapevolezza rappresentino la prima e più efficace forma di difesa.
Il primo intervento è stato affidato a Roberto Patricolo, speaker di SecurityMind, che ha coinvolto il pubblico in un “gioco” interattivo sul sentiment e sulla percezione del rischio legato alle frodi. Patricolo ha poi illustrato le principali tipologie di attacco – phishing, smishing e vishing – e le tre macrocategorie di truffa: richiesta di pagamenti, richiesta di credenziali e installazione di malware.
“I cybercriminali colpiscono anche il nostro cervello e le nostre emozioni”, ha spiegato Patricolo, fornendo una vera e propria cassetta degli attrezzi per difendersi: verificare il mittente delle mail, non fornire mai password o dati sensibili, prestare attenzione a link e allegati e prendersi il tempo necessario per ragionare prima di agire.
A seguire, Marco Vincenzo Grasso e Amin Skhita di Allitude – Servizio Cybersecurity Operations che hanno presentato esempi pratici di truffe, evidenziando come i raggiri cambino in base alle diverse fasce d’età, alle passioni e agli stili di vita delle persone.
Apprezzato l’intervento del Capitano Davide Rossitto, del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico, che ha illustrato l’evoluzione del fenomeno delle frodi, evidenziando come “il bonifico istantaneo ha favorito l’aumento delle truffe, che colpiscono tutte le età, giovani e anziani“. Inoltre il Capitano ha illustrato le principali tipologie di truffa oggi più diffuse: truffe agli anziani, falsificazione dell’identità, truffe del bancomat e truffe online. “L’emergenza attuale riguarda soprattutto le truffe online e del bancomat – ha sottolineato – Ricordate che i carabinieri non chiederanno mai denaro e non verrà mai richiesto un IBAN. In caso di dubbio, chiamate immediatamente il 112“.
Nel corso della serata è stato infine affrontato il tema della sicurezza delle password, spiegando come una password efficace debba essere lunga, complessa, unica e casuale, ribadendo l’importanza del doppio fattore di autenticazione e dell’attenzione agli URL dei siti web, spesso utilizzati per imitare portali ufficiali.
Con questo evento, il primo di una serie, RomagnaBanca conferma il proprio impegno nella promozione della cultura della sicurezza digitale, rafforzando il rapporto con il territorio e offrendo ai cittadini strumenti concreti per difendersi dalle frodi.