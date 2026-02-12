Le iniziative culturali della biblioteca comunale di Cesenatico

La biblioteca comunale presenta il programma di iniziative culturali ed educative per il 2026–2027, un calendario articolato che accompagna bambini, ragazzi e adulti lungo l’intero arco dell’anno, valorizzando la biblioteca come luogo di incontro, crescita culturale e partecipazione.

A partire dal 20 febbraio 2026 prendono il via i Pomeriggi Game, incontri di gioco strutturato e socializzazione rivolti a bambini e ragazzi, che si svolgono con cadenza mensile e confermano il ruolo educativo e aggregativo della Biblioteca.

Il 7 marzo 2026 si svolge la Notte dei pupazzi, iniziativa dedicata ai bambini e pensata per avvicinare i più piccoli al mondo dei libri attraverso un’esperienza simbolica e condivisa.