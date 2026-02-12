Le iniziative culturali della biblioteca comunale di Cesenatico

La biblioteca comunale presenta il programma di iniziative culturali ed educative per il 2026–2027, un calendario articolato che accompagna bambini, ragazzi e adulti lungo l’intero arco dell’anno, valorizzando la biblioteca come luogo di incontro, crescita culturale e partecipazione.
A partire dal 20 febbraio 2026 prendono il via i Pomeriggi Game, incontri di gioco strutturato e socializzazione rivolti a bambini e ragazzi, che si svolgono con cadenza mensile e confermano il ruolo educativo e aggregativo della Biblioteca.
Il 7 marzo 2026 si svolge la Notte dei pupazzi, iniziativa dedicata ai bambini e pensata per avvicinare i più piccoli al mondo dei libri attraverso un’esperienza simbolica e condivisa.
In primavera è prevista la partenza di un Corso di Fumetto, rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, dedicato allo sviluppo della creatività e alla narrazione per immagini.
Si terrà inoltre, con data da definirsi, il Silent Book Party, incontro dedicato alla lettura individuale vissuta come esperienza collettiva.
Durante il periodo estivo, tra luglio e agosto, la Biblioteca propone Letture in terrazza, ciclo di letture serali all’aperto per la prima infanzia, curate dai volontari del programma nazionale Nati per Leggere, valorizzando gli spazi esterni come luoghi accoglienti di incontro e condivisione.
Con l’arrivo dell’autunno (ottobre–novembre) prende avvio Pagine in rete, percorso di formazione e aggiornamento legato al Patto per la lettura, rivolto a volontari, insegnanti e famiglie, dedicato ai temi della promozione della lettura, dell’educazione e del ruolo della biblioteca nella comunità contemporanea.
Tra novembre 2026 e marzo 2027 si svolge infine Chi legge piglia pesci 21, ventunesima edizione dello storico ciclo di incontri di lettura ad alta voce per bambini e ragazzi, nell’ambito del programma Nati per Leggere, che rappresenta uno degli appuntamenti più consolidati dell’offerta culturale della Biblioteca.