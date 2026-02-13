Affitti brevi Emilia-Romagna: governo impugna la legge, scontro con la Regione

Nuovo braccio di ferro sugli affitti brevi tra Consiglio dei ministri e Regione Emilia-Romagna. Nelle stesse ore in cui il presidente regionale Michele de Pascale provava ad aprire un confronto con l’esecutivo sul tema sicurezza, è arrivata la decisione del governo di impugnare la legge regionale approvata a metà dicembre.

Il provvedimento, articolato in quattro titoli e tredici articoli, introduce una nuova destinazione urbanistica denominata “locazione breve”. Tutti gli immobili destinati a questo tipo di attività dovranno adeguarsi alla nuova classificazione. Ai Comuni viene inoltre attribuita la facoltà di fissare limiti percentuali alle locazioni brevi nelle aree più delicate, oltre alla possibilità di vietare frazionamenti o demolizioni finalizzate a nuovi utilizzi turistici.