Teatro di Cesenatico, il musical con Lupin

La compagnia della Corona

La Compagnia della Corona, dopo il grande successo de “La Famiglia Addams” (attualmente in tournée nazionale), è lieta di presentare una nuova, entusiasmante produzione originale pensata per le famiglie. È la prima grande opera di teatro musicale dedicata al ladro più famoso e amato di tutti i tempi. Sarà in scena a Cesenatico grazie ad attori di livello, tra i quali, solo per citarne alcuni, Flavio Gismondi (Giulietta e Romeo, Un posto al sole, Newsies, Fame, ecc), Angelica Cinquantini (Casanova opera pop, I Cesaroni, Viola come il mare 2, ecc) e Umberto Scida (il “Re dell’Operetta”, Rent, Jesus Christ Superstar, Il principe ranocchio, ecc).