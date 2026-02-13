Teatro di Cesenatico, il musical con Lupin

Appuntamento e prenotazioni
Il giorno di San Valentino alla corte di uno dei rubacuori più celebri. È quanto ha in programma il Teatro Comunale che, il 14 febbraio alle 21, ospita Lupin, il musical. Il direttore artistico dei musical Ivan Boschi ha arricchito il cartellone con un evento inedito che trova a Cesenatico il perfetto incontro con la Parigi degli anni ’30. Sono disponibili solo gli ultimi posti.
Per prenotazioni è possibile contattare il 388.1142484. Platea palchi 20 euro; loggione 16 euro
La compagnia della Corona
La Compagnia della Corona, dopo il grande successo de “La Famiglia Addams” (attualmente in tournée nazionale), è lieta di presentare una nuova, entusiasmante produzione originale pensata per le famiglie. È la prima grande opera di teatro musicale dedicata al ladro più famoso e amato di tutti i tempi. Sarà in scena a Cesenatico grazie ad attori di livello, tra i quali, solo per citarne alcuni, Flavio Gismondi (Giulietta e Romeo, Un posto al sole, Newsies, Fame, ecc), Angelica Cinquantini (Casanova opera pop, I Cesaroni, Viola come il mare 2, ecc) e Umberto Scida (il “Re dell’Operetta”, Rent, Jesus Christ Superstar, Il principe ranocchio, ecc).
Chi è Arsène Lupin? Come ha avuto inizio la sua leggenda?
La seducente musica di Paola Magnanini (autrice per enti come Fondazione Teatro Verdi di Trieste, Fondazione Teatro Coccia di Novara, ecc) strizza l’occhio al jazz e ci immerge nella Parigi degli anni ’30, satura di fascino e di mistero, mentre il libretto, di Salvatore Sito (autore per enti come Fondazione Teatro Coccia di Novara, vincitore del premio G. Aliverta come miglior librettista under40), tra una risata e l’altra ci racconta una storia fatta di sogni e speranze, ma anche ironia, passione, vendetta… cioccolato e tulipani.
Una storia che sa divertire, ma anche toccare il cuore.
L’evento fa parte del cartellone dell’Ufficio Cultura del Comune di Cesenatico; media partner Radio Studio Delta.