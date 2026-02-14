“Guarda il cielo”: presentazione del libro di Claudia De Pascali a Cesenatico

Domenica 15 febbraio alle 17 al Museo della Marineria di Cesenatico si terrà la presentazione del libro “Guarda il cielo” di Claudia De Pascali, edito da Graus Edizioni, con il patrocinio del Comune di Cesenatico.
Il libro racconta “il viaggio nell’anima di una mamma caregiver”, un percorso intenso e profondo che attraversa la cura, l’amore e la resilienza, offrendo uno sguardo autentico e delicato sull’esperienza di chi si prende cura degli altri ogni giorno.
A moderare l’incontro sarà la giornalista Raffaella Candoli, che accompagnerà il pubblico in un dialogo con l’autrice, dando spazio ai temi centrali dell’opera e alle emozioni che ne attraversano le pagine.
L’evento è gratuito e aperto al pubblico fino a esaurimento posti. Al termine della presentazione è previsto un brindisi finale offerto dall’autrice, occasione di incontro e condivisione con i partecipanti.