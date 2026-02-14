Novità in politica: nasce Riformisti per Cesenatico

E ancora: “Dopo mesi di incontri, noi cittadini promotori, che condividiamo l’obiettivo di un vero sviluppo della città, abbiamo deciso di costituire un’associazione: un’unione spontanea di cittadini liberi e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile”.

L’associazione si rivolge a tutte le donne e a tutti gli uomini che si identificano nei valori del pensiero liberale e progressista. L’intento è trasformare questi principi in proposte politiche concrete, contribuendo con metodo democratico a determinare l’indirizzo politico del Comune.

Al centro del progetto c’è “la valorizzazione della comunità locale come linfa vitale della città, con una particolare attenzione allo sviluppo equilibrato delle frazioni, considerato presupposto fondamentale per la crescita complessiva di Cesenatico”.