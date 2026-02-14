Novità in politica: nasce Riformisti per Cesenatico

C’è una novità politica a Cesenatico: nasce l’associazione Riformisti per Cesenatico, una nuova realtà civica che si propone come voce libera, liberale e progressista per il futuro della città. I sei soci fondatori sono Tommaso Minotti, Alberto Ricci, Tommaso Pirini, Giovanni Albani, Pierfrancesco Foschi, Sandro Baredi.
Dopo mesi di incontri e confronti tra cittadini, prende forma “un progetto politico che punta a offrire uno spazio di partecipazione a chi non si riconosce nelle proposte ideologiche e semplicistiche di una certa sinistra e di una certa destra”. L’obiettivo è chiaro: “contribuire allo sviluppo concreto e sostenibile del Comune di Cesenatico, mettendo al centro competenza, dialogo e responsabilità”.
L’associazione si rivolge a tutte le donne e a tutti gli uomini che si identificano nei valori del pensiero liberale e progressista. L’intento è trasformare questi principi in proposte politiche concrete, contribuendo con metodo democratico a determinare l’indirizzo politico del Comune.
Al centro del progetto c’è “la valorizzazione della comunità locale come linfa vitale della città, con una particolare attenzione allo sviluppo equilibrato delle frazioni, considerato presupposto fondamentale per la crescita complessiva di Cesenatico”.
Entro il mese di marzo sarà organizzata un’assemblea pubblica di presentazione dell’associazione, durante la quale verranno fissate le basi programmatiche e illustrate le proposte innovative. L’incontro sarà anche un’occasione di confronto aperto con i cittadini sui temi più urgenti per il futuro della città: area ex Nuit, piano colonie, Vena Mazzarini, sicurezza nel centro storico e nelle periferie.
“Tutti i cittadini che vogliono contribuire allo sviluppo di Cesenatico con idee sono i benvenuti e sono invitati a partecipare agli incontri futuri, che saranno pubblicizzati a mezzo social e stampa”, conclude il consiglio direttivo di Riformisti per Cesenatico.