“Piedibus”, i nuovi ambasciatori della sostenibilità: la premiazione

L’iniziativa

Un buona abitudine, un’azione utile per tutta la collettività e anche un esempio per i compagni. I piccoli alunni sono ambasciatori, premiati per quello che fanno e anche spronati a coinvolgere sempre più amici in questa iniziativa. Il senso del riconoscimento è proprio questo: provare a rendere Cesenatico, e anche le scuole, sempre più all’insegna della mobilità sostenibile attraverso le nuove generazioni che racchiudono presente e futuro della città. Un servizio prezioso reso possibile anche dai genitori volontari che ogni mattina li accompagnano nel tragitto casa-scuola creando un momento prezioso di ulteriore coesione sociale oltre alla scuola. La premiazione si è svolta nella sala consiliare del Comune di Cesenatico con l’iniziativa che è giunta alla sua quinta edizione. I bambini che hanno ricevuto questo riconoscimento sono stati 40. Insieme agli alunni e ai genitori era presente la docente Patrizia Gregori, vicaria del secondo circolo didattico.

Le pergamene, personalizzate con i nomi di ogni alunno sono state firmate dal Sindaco: “Ambasciatore della mobilità sostenibile, Le piccole buone abitudini cambiano il mondo. Grazie per il tuo impegno” è il testo.