“Piedibus”, i nuovi ambasciatori della sostenibilità: la premiazione

Una pergamena, un premio simbolico che però vuol essere il riconoscimento tangibile di un impegno e anche la pietra su cui costruire un po’ di futuro: il Sindaco Gozzoli ha premiato al Museo della Marineria i bambini delle scuole elementari di Sala e Villamarina che si recano ogni mattina a scuola utilizzando il servizio del Piedibus.
L’iniziativa
Un buona abitudine, un’azione utile per tutta la collettività e anche un esempio per i compagni. I piccoli alunni sono ambasciatori, premiati per quello che fanno e anche spronati a coinvolgere sempre più amici in questa iniziativa. Il senso del riconoscimento è proprio questo: provare a rendere Cesenatico, e anche le scuole, sempre più all’insegna della mobilità sostenibile attraverso le nuove generazioni che racchiudono presente e futuro della città. Un servizio prezioso reso possibile anche dai genitori volontari che ogni mattina li accompagnano nel tragitto casa-scuola creando un momento prezioso di ulteriore coesione sociale oltre alla scuola. La premiazione si è svolta nella sala consiliare del Comune di Cesenatico con l’iniziativa che è giunta alla sua quinta edizione. I bambini che hanno ricevuto questo riconoscimento sono stati 40. Insieme agli alunni e ai genitori era presente la docente Patrizia Gregori, vicaria del secondo circolo didattico.
Le pergamene, personalizzate con i nomi di ogni alunno sono state firmate dal Sindaco: “Ambasciatore della mobilità sostenibile, Le piccole buone abitudini cambiano il mondo. Grazie per il tuo impegno” è il testo.
Il commento del Sindaco
«La cultura della mobilità sostenibile passa proprio da queste buone pratiche che continuano giorno dopo giorno grazie alla scelta di bambine e bambini che ogni giorno scelgono di andare a scuola a piedi, e grazie ai loro genitori. Grazie di cuore ai volontari che mettono a disposizione tempo ed energie per mandare avanti il piedibus e ad Antonio Castagnola che da anni si prodiga per organizzare questo bel momento insieme», le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.