Radio Centrale: farà parte della giuria di Sanremo

Il commento di Roberto Righi:

L’emittente è stata scelta, insieme ad altre del Paese, nella “giuria radio” all’edizione di Sanremo in partenza la prossima settimana.

“Essere scelti come giuria radio al Festival di Sanremo 2026, rientrando in criteri professionali stabiliti dalla RAI e dalla Direzione Artistica guidata da Carlo Conti, rappresenta per Radio Centrale un onore straordinario e una responsabilità che accogliamo con entusiasmo, professionalità e profondo rispetto per la musica italiana”, commenta il Direttore artistico Roberto Righi.

“Sanremo non è soltanto un festival: è un patrimonio culturale del nostro Paese. Un riconoscimento che ci onora e che conferma il lavoro svolto ogni giorno con passione, competenza e credibilità e basato sulla grande attenzione alla qualità musicale”, prosegue Righi.

La giuria radio Sanremo 2026 sarà composta da emittenti nazionali, i cosiddetti “grandi network” e da una selezione di radio locali individuate secondo criteri di massima rappresentanza del territorio locale italiano. Partecipare attivamente a questo evento, contribuendo con il nostro voto e con la nostra competenza, significa entrare nel cuore della musica nazionale e portare a Sanremo la voce del nostro territorio e dei nostri ascoltatori”, conclude il direttore dell’emittente cesenate.