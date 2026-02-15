2C Dante Arfelli, incontro e intervista a Roberto Mercadini

Gli studenti della classe 2C della scuola Dante Arfelli hanno incontrato e intervistato Roberto Mercadini in occasione dell’uscita del suo ultimo libro, “Io dico l’universo”. La rivoluzione scientifica è Galileo: lo sconosciuto che sconvolse il mondo.
L’iniziativa
La conversazione, articolata e ricca di spunti, confluirà in un podcast di approfondimento dedicato all’opera, con l’obiettivo di esplorarne i temi centrali: la figura di Galileo come protagonista della rivoluzione scientifica, il rapporto tra conoscenza e autorità, il valore del dubbio e dell’osservazione come strumenti di emancipazione intellettuale.
L’iniziativa si inserisce in un percorso didattico che valorizza il podcast come strumento educativo. Questo formato consente infatti di integrare narrazione e tecnologia, stimolando negli studenti competenze trasversali: dall’ascolto critico alla rielaborazione dei contenuti, dalla ricerca delle fonti alla costruzione di un discorso coerente e argomentato.
L’esperienza
Attraverso la preparazione dell’intervista e la successiva produzione audio, gli studenti sono stati coinvolti in un’esperienza formativa attiva e consapevole, che li ha resi non soltanto fruitori, ma autori di contenuti culturali. Il podcast si conferma così un mezzo efficace per coniugare approfondimento disciplinare e innovazione metodologica, favorendo partecipazione, responsabilità e capacità di analisi.