 Skip to main content
Notizie

Allerta meteo per criticità costiera a Cesenatico

Alessandro Mazza16 Febbraio 2026
Colonia Agip inverno mare mosso maltempo

Allerta gialla per Cesenatico

Un’allerta gialla per criticità costiera riguarda anche il tratto di Cesenatico. È prevista la chiusura delle porte vinciane dalle 20 di stasera, lunedì, alle 4.30 di martedì.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Il contenuto dell’allerta

Per la giornata di martedì 17 febbraio si prevedono livelli del mare prossimi o superiori al livello di attenzione, che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, anche a causa delle vulnerabilità presenti sul territorio.

I picchi di marea

Secondo alcune previsioni nella giornata di martedì i picchi di marea si possono raggiungere intorno alle 12.30 circa.

Tags:

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

Leave a Reply

Share