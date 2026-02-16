Allerta meteo per criticità costiera a Cesenatico

Allerta gialla per Cesenatico
Un’allerta gialla per criticità costiera riguarda anche il tratto di Cesenatico. È prevista la chiusura delle porte vinciane dalle 20 di stasera, lunedì, alle 4.30 di martedì.
Il contenuto dell’allerta
Per la giornata di martedì 17 febbraio si prevedono livelli del mare prossimi o superiori al livello di attenzione, che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, anche a causa delle vulnerabilità presenti sul territorio.
I picchi di marea
Secondo alcune previsioni nella giornata di martedì i picchi di marea si possono raggiungere intorno alle 12.30 circa.