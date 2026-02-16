“Il Cuore delle Donne di Romagna”, l’evento per la Ca’ del Liscio: le info

L’evento

Nei giorni scorsi, alla notizia della messa all’asta della Ca’ del Liscio, numerosi sono stati gli appelli per non perdere la memoria e non solo, del posto.

Insieme per la Ca’ del Liscio, raccolto l’appello lanciato da Giordano Sangiorgi e Armando Faccani (rispettivamente Direttore del Meeting delle Etichette Indipendenti e della Notte del Liscio e Il Presidente Armando Faccani del Club Secondo Casadei di Ravenna), organizzano un pranzo per domenica 29 marzo alle ore 12 e 30 al Ristorante Monte Brullo a Santa Lucia di Faenza.

Con Le Donne del Cuore di Romagna con le cantanti: Luana Babini, Roberta Cappelletti, Patrizia Ceccarelli Accompagnati dagli Aperitivo Romagnolo con Jastin Visani, Samuele Ravaioli, Nicholas Biondini e Marco Zoli insieme a Monia Malpassi: fu lei a inaugurare la Ca’ del Liscio alla sua apertura a soli tre anni, maestra di ballo del Gruppo Folk Italiano Alla Casadei, e Sandra Filippi altra grande maestra di ballo delle Sirene Danzanti e tanti altri. Musica, Ricordi e Futuro a Pranzo con Menu Romagnolo insieme per la Ca’ del Liscio Per sostenere l’Appello perche’ si salvaguardi un’area della Ca’ del Liscio per un Museo, Balera e Scuola di Liscio.