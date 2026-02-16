Lega Forlì e Cesena sul nuovo piano idrogeologico: “serve chiarezza”

I referenti della sezione Lega di Forlì e Cesena, Alessandro Rivalta e Virna Lega, si sono così espressi in una nota in merito al nuovo piano idrogeologico.

“Il nuovo PAI (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico), redatto dall’ADB-PO (Autorità di bacino distrettuale del fiume Po), sembra stia scontentando tutti, amministrazioni, associazioni di categoria, cittadini e altri soggetti come Legacoop Romagna che ha sollevato un vero e proprio fuoco di sbarramento contro la nuova pianificazione. A un primo comunicato di critica di Legacoop, antecedente perfino alla pubblicazione delle mappe della pericolosità e del rischio alluvioni, l’Autorità di bacino ha risposto sostenendo addirittura di aver utilizzato un ‘approccio che va nella stessa direzione auspicata da Legacoop’. Dichiarazione a dir poco insolita se diffusa da un organismo indipendente alle prese con la difesa d’ufficio della propria nuova pianificazione. Ma se l’obiettivo era calmare le acque, l’accondiscendenza mostrata nei confronti di Legacoop non è servita visto che l’Autorità di bacino è stata nuovamente infilzata dalle reprimende del mondo cooperativo di sinistra che ha lanciato l’accusa al Piano di bloccare investimenti di centinaia di milioni”.