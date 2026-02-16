Lupo avvistato in via Capannaguzzo: cresce la preoccupazione IL VIDEO

Un nuovo avvistamento di lupi in via Capannaguzzo sta alimentando timori e interrogativi tra i residenti. Il video, girato sabato pomeriggio intorno alle 16, mostra chiaramente un esemplare aggirarsi in pieno giorno, un fatto che fino a pochi anni fa sarebbe stato considerato insolito.
Secondo un esperto che abbiamo interpellato, il comportamento non sarebbe però così anomalo. “Il lupo è un animale prevalentemente notturno, ma oggi lo vediamo anche di giorno perché sono aumentati di numero e hanno maggiore necessità di procurarsi cibo”, spiega. L’aumento della presenza dei lupi sul territorio sarebbe legato anche a un piano di ripopolamento del lupo avviato dalla politica alcuni anni fa. Un progetto nato con l’obiettivo di tutelare la specie, ma che secondo molti cittadini oggi avrebbe portato a una situazione difficile da gestire.
L’avvistamento lupi di giorno in via Capannaguzzo riaccende così il dibattito sulla convivenza tra uomo e fauna selvatica. I residenti si chiedono se sia necessario cambiare le proprie abitudini: possiamo ancora lasciare i cani in giardino? È sicuro far giocare i bambini all’aperto come prima?
C’è però anche un aspetto positivo: la drastica diminuzione delle nutrie nei fiumi e nei fossi. La presenza dei lupi avrebbe infatti contribuito a ridurre in modo significativo il numero di questi roditori, noti per causare danni agli argini e alle coltivazioni.