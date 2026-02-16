Lupo avvistato in via Capannaguzzo: cresce la preoccupazione IL VIDEO

Un nuovo avvistamento di lupi in via Capannaguzzo sta alimentando timori e interrogativi tra i residenti. Il video, girato sabato pomeriggio intorno alle 16, mostra chiaramente un esemplare aggirarsi in pieno giorno, un fatto che fino a pochi anni fa sarebbe stato considerato insolito.

Secondo un esperto che abbiamo interpellato, il comportamento non sarebbe però così anomalo. “Il lupo è un animale prevalentemente notturno, ma oggi lo vediamo anche di giorno perché sono aumentati di numero e hanno maggiore necessità di procurarsi cibo”, spiega. L’aumento della presenza dei lupi sul territorio sarebbe legato anche a un piano di ripopolamento del lupo avviato dalla politica alcuni anni fa. Un progetto nato con l’obiettivo di tutelare la specie, ma che secondo molti cittadini oggi avrebbe portato a una situazione difficile da gestire.