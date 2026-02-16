 Skip to main content
Notizie

Lupo avvistato in via Capannaguzzo: cresce la preoccupazione IL VIDEO

Anna Budini16 Febbraio 2026
lupo

Un nuovo avvistamento di lupi in via Capannaguzzo sta alimentando timori e interrogativi tra i residenti. Il video, girato sabato pomeriggio intorno alle 16, mostra chiaramente un esemplare aggirarsi in pieno giorno, un fatto che fino a pochi anni fa sarebbe stato considerato insolito.

Secondo un esperto che abbiamo interpellato, il comportamento non sarebbe però così anomalo. “Il lupo è un animale prevalentemente notturno, ma oggi lo vediamo anche di giorno perché sono aumentati di numero e hanno maggiore necessità di procurarsi cibo”, spiega. L’aumento della presenza dei lupi sul territorio sarebbe legato anche a un piano di ripopolamento del lupo avviato dalla politica alcuni anni fa. Un progetto nato con l’obiettivo di tutelare la specie, ma che secondo molti cittadini oggi avrebbe portato a una situazione difficile da gestire.

L’avvistamento lupi di giorno in via Capannaguzzo riaccende così il dibattito sulla convivenza tra uomo e fauna selvatica. I residenti si chiedono se sia necessario cambiare le proprie abitudini: possiamo ancora lasciare i cani in giardino? È sicuro far giocare i bambini all’aperto come prima?

C’è però anche un aspetto positivo: la drastica diminuzione delle nutrie nei fiumi e nei fossi. La presenza dei lupi avrebbe infatti contribuito a ridurre in modo significativo il numero di questi roditori, noti per causare danni agli argini e alle coltivazioni.

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

