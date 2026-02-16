Piccola frana sotto la ciclovia del Pisciatello

“Lo segnalo prima che frani ulteriormente e faccia altri danni”, scrive il residente nel post, chiedendo un intervento tempestivo di verifica e messa in sicurezza.

Sulla problematica interviene il geologo Paride Antolini: “Le scarpate devono avere una loro pendenza e andrebbero in gran parte riviste – spiega – Ora per ‘tappare’ quel dissesto come si fa? Spero di no, ma credo che verranno usati i soliti massi ciclopici. La soluzione che snatura il corso d’acqua. Per addolcire la scarpata si dovrebbe spostare l’argine e rifare la scarpata, ma con tutti i soldi che stiamo spendendo sarebbe un intervento ottimale nell’ottica di dare spazio ai fiumi, specialmente in un punto dove lo spazio c’è. Ci vuole coraggio e una visione per una Romagna più bella e con meno cemento”.

Il Comune in data odierna, 16 febbraio, comunica quanto segue: “abbiamo già inviato segnalazione ai tecnici regionali che hanno disposto sopralluogo per capire come intervenire”.