Piccola frana sotto la ciclovia del Pisciatello

Una segnalazione corre sui social network accompagnata da una foto: sotto la ciclovia del Pisciatello si è verificato un piccolo smottamento, probabilmente causato dalle abbondanti piogge degli ultimi giorni.
A denunciare la situazione è un cittadino che ha pubblicato l’immagine dell’area interessata, all’altezza del Vivaio Scarpellini, evidenziando come il terreno abbia ceduto lungo l’argine. La preoccupazione è che la frana possa estendersi ulteriormente, causando danni maggiori e mettendo a rischio la sicurezza del percorso ciclopedonale.
“Lo segnalo prima che frani ulteriormente e faccia altri danni”, scrive il residente nel post, chiedendo un intervento tempestivo di verifica e messa in sicurezza.
Sulla problematica interviene il geologo Paride Antolini: “Le scarpate devono avere una loro pendenza e andrebbero in gran parte riviste – spiega – Ora per ‘tappare’ quel dissesto come si fa? Spero di no, ma credo che verranno usati i soliti massi ciclopici. La soluzione che snatura il corso d’acqua. Per addolcire la scarpata si dovrebbe spostare l’argine e rifare la scarpata, ma con tutti i soldi che stiamo spendendo sarebbe un intervento ottimale nell’ottica di dare spazio ai fiumi, specialmente in un punto dove lo spazio c’è. Ci vuole coraggio e una visione per una Romagna più bella e con meno cemento”.
Il Comune in data odierna, 16 febbraio, comunica quanto segue: “abbiamo già inviato segnalazione ai tecnici regionali che hanno disposto sopralluogo per capire come intervenire”.