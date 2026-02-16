Droga, sequestrati 110 grammi di cocaina. Spedito ai domiciliari

Cocaina, sequestro record

I Carabinieri della Stazione di Gambettola, supportati dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cesenatico, hanno messo a segno un importante colpo contro lo spaccio di stupefacenti lo scorso 11 febbraio. L’operazione si è conclusa con l’arresto di un uomo di 31 anni, di origine dominicana, accusato di detenzione ai fini di spaccio e possesso illegale di armi.

Il controllo stradale e il primo sequestro

L’indagine è scattata durante un servizio mirato di polizia giudiziaria. I militari hanno intercettato e fermato un’autovettura con a bordo il sospettato, che viaggiava come passeggero insieme a un conoscente.

Durante la perquisizione sul posto, gli agenti hanno rinvenuto nella disponibilità immediata del 31enne circa 53 grammi di cocaina. La scoperta ha spinto le forze dell’ordine ad approfondire gli accertamenti estendendo l’ispezione all’abitazione dell’uomo.