Droga, sequestrati 110 grammi di cocaina. Spedito ai domiciliari

Cocaina, sequestro record
I Carabinieri della Stazione di Gambettola, supportati dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cesenatico, hanno messo a segno un importante colpo contro lo spaccio di stupefacenti lo scorso 11 febbraio. L’operazione si è conclusa con l’arresto di un uomo di 31 anni, di origine dominicana, accusato di detenzione ai fini di spaccio e possesso illegale di armi.
Il controllo stradale e il primo sequestro
L’indagine è scattata durante un servizio mirato di polizia giudiziaria. I militari hanno intercettato e fermato un’autovettura con a bordo il sospettato, che viaggiava come passeggero insieme a un conoscente.
Durante la perquisizione sul posto, gli agenti hanno rinvenuto nella disponibilità immediata del 31enne circa 53 grammi di cocaina. La scoperta ha spinto le forze dell’ordine ad approfondire gli accertamenti estendendo l’ispezione all’abitazione dell’uomo.
Perquisizione domiciliare: rinvenuti oltre 100 grammi di droga e un’arma
Le operazioni di ricerca nel domicilio hanno confermato i sospetti degli inquirenti. All’interno dell’appartamento sono stati sequestrati:
ulteriori 61 grammi di cocaina (per un totale complessivo che supera i 110 grammi).
Un bilancino di precisione e materiale vario destinato al confezionamento delle dosi.
Un’arma e munizioni, detenute illegalmente e non dichiarate alle autorità.
Tutto il materiale rinvenuto è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale per le analisi tecniche e le verifiche di rito.
Provvedimenti giudiziari e denunce
Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto in caserma. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, il 31enne è stato inizialmente posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.
La convalida dell’arresto
Nei giorni successivi, il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato ufficialmente l’arresto, confermando per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Denunciato il conducente
Le conseguenze legali hanno coinvolto anche il conducente dell’auto fermata l’11 febbraio. L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Forlì con l’accusa di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente.