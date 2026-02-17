Carabinieri, sei denunce e quattro segnalazioni per stupefacenti

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, svolto prioritariamente in orario serale e notturno e finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, al controllo della circolazione stradale e delle condotte di guida pericolose nonché al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti.
Le denunce
I controlli, attuati nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di sei persone, in particolare:
- quattro automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed i veicoli affidati a persone idonee alla guida;
- un giovane per “porto abusivo di armi” poiché, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un coltello serramanico e di un attrezzo multiuso con lama di medie dimensioni, che sono stati sottoposti a sequestro penale;
- un uomo per “ricettazione” poiché trovato in possesso di un’autovettura risultata rubata a Cesena, che è stata restituita al legittimo proprietario. Nella circostanza è stato altresì sanzionato amministrativamente per ubriachezza e guida senza patente.