Il 17 febbraio, giorno del Martedì Grasso, torna il Carnevale in Piazzetta a Cesenatico.
Il programma
Si legge dal sito di Visit Cesenatico quanto segue: “Dalle ore 14, in Piazza delle Conserve, vi aspetta un pomeriggio pensato per far divertire grandi e piccoli: animazione, balli, musica, giochi, trucca bimbi, pop corn, palloncini e zucchero filato.
L’evento è organizzato dalla Pro Loco del Monte, in collaborazione con Smiling Party Entertainment e Croce Rossa Italiana, con il patrocinio del Comune di Cesenatico”.
Immagini estrapolate dal profilo di Visit Cesenatico.