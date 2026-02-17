 Skip to main content
Martedì Grasso: torna il Carnevale in Piazzetta a Cesenatico

Giulia Zannetti17 Febbraio 2026
Carnevale

Il 17 febbraio, giorno del Martedì Grasso, torna il Carnevale in Piazzetta a Cesenatico.

Il programma

Si legge dal sito di Visit Cesenatico quanto segue: “Dalle ore 14, in Piazza delle Conserve, vi aspetta un pomeriggio pensato per far divertire grandi e piccoli: animazione, balli, musica, giochi, trucca bimbi, pop corn, palloncini e zucchero filato.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco del Monte, in collaborazione con Smiling Party Entertainment e Croce Rossa Italiana, con il patrocinio del Comune di Cesenatico”.

