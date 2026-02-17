Sequestrati 81 kg di lumachine di mare a Cesenatico

I militari della Guardia Costiera di Cesenatico hanno sequestrato 81 kg di lumachine di mare durante un’operazione di controllo sulla pesca e sulla tracciabilità dei prodotti ittici.
L’intervento rientra nei consueti controlli in materia di filiera della pesca, finalizzati a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle normative vigenti. Il prodotto ittico, privo dei previsti documenti di tracciabilità, era trasportato a bordo di un furgone ed è stato immediatamente sottoposto a sequestro.
Dopo le verifiche del caso, le lumachine di mare sequestrate sono state rigettate in mare, mentre al trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro per violazione delle norme sulla tracciabilità e sul commercio dei prodotti della pesca.
Un importante intervento per la tutela dei consumatori e della legalità nel settore ittico, a salvaguardia della pesca sostenibile e del rispetto delle regole lungo tutta la catena di distribuzione.
Per queste attività, il personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera opera alle dipendenze funzionali del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, confermando l’impegno costante nel contrasto alla pesca irregolare e nella tutela della qualità dei prodotti destinati al mercato.