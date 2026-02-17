Sequestrati 81 kg di lumachine di mare a Cesenatico

I militari della Guardia Costiera di Cesenatico hanno sequestrato 81 kg di lumachine di mare durante un’operazione di controllo sulla pesca e sulla tracciabilità dei prodotti ittici.

L’intervento rientra nei consueti controlli in materia di filiera della pesca, finalizzati a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle normative vigenti. Il prodotto ittico, privo dei previsti documenti di tracciabilità, era trasportato a bordo di un furgone ed è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

Dopo le verifiche del caso, le lumachine di mare sequestrate sono state rigettate in mare, mentre al trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro per violazione delle norme sulla tracciabilità e sul commercio dei prodotti della pesca.