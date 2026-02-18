Allarme truffe online: l’appello della Polizia Locale

La Polizia Locale di Gatteo, come si legge dal Corriere Cesenate, ha ricevuto nel solo mese di gennaio numerose denunce per truffe online.
Nella specie riferiscono di due episodi: falsa emissione di polizza assicurativa e utilizzo fraudolento di una carta di credito.
Gli episodi
– Utilizzo fraudolento di carta di credito
I malfattori sono riusciti ad accedere illegalmente ai dati della carta di credito della vittima, utilizzandola per transazioni all’estero.
La vittima si è resa conto della truffa solo al mattino, al suo risveglio, quando sul telefono era comparsa una notifica di pagamento per acquisto di beni da un sito inglese. L’operazione non era stata autorizzata in alcun modo.
– Falsa emissione di Polizza assicurativa
Altre due denunce riguardano due automobilisti che, a seguito di controllo su strada, si sono visti contestare il mancato pagamento della polizza assicurativa. Uno stupore iniziale che ha lasciato posto alla consapevolezza che il denaro versato per stipulare la polizza assicurativa, era stato versato in buona fede a questo scopo ma diretto a soggetti estranei alle compagnie assicurative.
Tutt’ora in corso le indagini, la Polizia Locale ha comunque confermato il raggiro: in uno dei due casi, tra l’altro, oltre alla truffa aggravata dall’uso di strumenti informatici sono contestati anche i reati di sostituzione di persona e indebito.utilizzo di strumenti di pagamento.
L’appello della Polizia Locale
“È fondamentale prestare la massima attenzione quando si condividono online i propri dati personali e i codici di accesso. In particolare, durante l’acquisto di polizze assicurative sul web, è necessario verificare con scrupolo l’identità del destinatario delle somme e l’autenticità del sito”. Un richiamo alla prudenza che suona come un monito: la truffa digitale non colpisce solo distratti o ingenui, ma può insinuarsi nella quotidianità di chiunque navighi in rete con apparente normalità. “Dietro uno schermo – ricorda la Polizia locale di oggi più che mai, può nascondersi un raggiro capace di trasformare un semplice clic in un danno concreto” – Elena Pieri, comandante di Polizia Locale.