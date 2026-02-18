È stata emessa una nuova allerta meteo valida dalla mezzanotte del 19 febbraio fino alla mezzanotte del 20 febbraio. Si tratta di un’allerta meteo gialla per vento e criticità costiera.

Per la giornata di giovedì 19 febbraio sono previsti venti di burrasca moderata, con intensità compresa tra i 62 e i 74 km/h, provenienti dai quadranti meridionali. Sono attesi inoltre rinforzi e raffiche di intensità anche superiore, in particolare sulla pianura centro-orientale e lungo la costa.