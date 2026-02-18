 Skip to main content
Allerta meteo gialla per vento e criticità costiera

Anna Budini18 Febbraio 2026
È stata emessa una nuova allerta meteo valida dalla mezzanotte del 19 febbraio fino alla mezzanotte del 20 febbraio. Si tratta di un’allerta meteo gialla per vento e criticità costiera.

Per la giornata di giovedì 19 febbraio sono previsti venti di burrasca moderata, con intensità compresa tra i 62 e i 74 km/h, provenienti dai quadranti meridionali. Sono attesi inoltre rinforzi e raffiche di intensità anche superiore, in particolare sulla pianura centro-orientale e lungo la costa.

Le previsioni indicano anche mare agitato sotto costa, con possibili ripercussioni sulle aree litoranee. Le condizioni meteo marine potranno infatti generare fenomeni di ingressione marina ed episodi di erosione del litorale, soprattutto nel settore centro-settentrionale.

Anna Budini

Share