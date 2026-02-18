Cesenatico racconta i suoi odonimi: da Leonardo a Garibaldi

Giovedì 19 febbraio (ore 16), al Museo della Marineria, l’Università per gli Adulti di Cesenatico propone un incontro culturale dedicato al tema “Leonardo da Vinci – Giuseppe Garibaldi – Ginesio Marconi. Odomini in un paese romagnolo”.

La conferenza, promossa dall’Università per gli Adulti di Cesenatico in collaborazione con il Centro Sociale Anziani e il Comune di Cesenatico, analizzerà il rapporto tra grandi personaggi della storia italiana come Leonardo da Vinci, Giuseppe Garibaldi e Ginesio Marconi e gli odonimi – ovvero i nomi delle vie – di un piccolo centro urbano affacciato sull’Adriatico.

Relatori dell’incontro saranno Ferruccio Dominici e Antonio Lombardi, che approfondiranno a quale titolo questi personaggi famosi siano stati inseriti nella toponomastica cittadina e quali riflessi abbiano ancora oggi sull’identità sociale, economica e culturale di Cesenatico. L’analisi degli odonimi a Cesenatico diventa così uno strumento per comprendere meglio la memoria collettiva e le scelte simboliche che contribuiscono a costruire l’immagine della città.