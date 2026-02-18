 Skip to main content
Cesenatico racconta i suoi odonimi: da Leonardo a Garibaldi

Anna Budini18 Febbraio 2026
museo della marineria

Giovedì 19 febbraio (ore 16), al Museo della Marineria, l’Università per gli Adulti di Cesenatico propone un incontro culturale dedicato al tema “Leonardo da Vinci – Giuseppe Garibaldi – Ginesio Marconi. Odomini in un paese romagnolo”.

La conferenza, promossa dall’Università per gli Adulti di Cesenatico in collaborazione con il Centro Sociale Anziani e il Comune di Cesenatico, analizzerà il rapporto tra grandi personaggi della storia italiana come Leonardo da Vinci, Giuseppe Garibaldi e Ginesio Marconi e gli odonimi – ovvero i nomi delle vie – di un piccolo centro urbano affacciato sull’Adriatico.

Relatori dell’incontro saranno Ferruccio Dominici e Antonio Lombardi, che approfondiranno a quale titolo questi personaggi famosi siano stati inseriti nella toponomastica cittadina e quali riflessi abbiano ancora oggi sull’identità sociale, economica e culturale di Cesenatico. L’analisi degli odonimi a Cesenatico diventa così uno strumento per comprendere meglio la memoria collettiva e le scelte simboliche che contribuiscono a costruire l’immagine della città.

Ferruccio Dominici, nato e residente a Cesenatico, è pronipote di Giovanni, volontario garibaldino, e nipote di Aristide, cavaliere di Vittorio Veneto. Ha svolto attività di insegnante di discipline tecniche negli istituti tecnici e nella scuola secondaria, portando avanti un forte legame con la storia e la tradizione locale.

