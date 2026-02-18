Circolo Arci Borella: “Sulle tracce di Leonardo”. La presentazione

Bio: Davide Gnola

Il Dott. Davide Gnola, dirige dal 2005 il Museo della Marineria di Cesenatico del quale ha coordinato l’allestimento della nuova Sezione a Terra. Da sempre impegnato nella valorizzazione delle barche tradizionali e della cultura del mare, ha organizzato e curato mostre e iniziative culturali e scritto vari articoli su riviste di settore, per questo è stato Presidente dell’Associazione dei Musei Marittimi del Mediterraneo ed è Ispettore Onorario Soprintendenza di Ravenna per il patrimonio immateriale marittimo.

Oltre a vari scritti su riviste e volumi ha pubblicato Cesenatico nella Storia (Ponte vecchio 2008), Il mare oltre la spiaggia (Regione Emilia-Romagna 2009), il Diario di bordo del Capitano Giuseppe Garibaldi (Mursia 2010), Corsari nel nostro mare (Minerva 2014), Lalla, Palooza e i delfini di Cesenatico (Minerva 2014) e “Sulle tracce di Leonardo” (Il viaggio in Romagna per Cesare Borgia) (Minerva 2019)