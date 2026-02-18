Circolo Arci Borella: “Sulle tracce di Leonardo”. La presentazione

L’appuntamento
Giovedì 19 Febbraio 2026 alle ore 20.45, il Dott. Davide Gnola, scrittore, saggista e Direttore del Museo della Marineria di Cesenatico, presenterà “Sulle tracce di Leonardo – Il viaggio in Romagna per Cesare Borgia”, di cui è autore.
L’evento, offrirà l’occasione di approfondire una pagina affascinante e poco conosciuta della storia locale: il passaggio di Leonardo da Vinci in Romagna al servizio di Cesare Borgia. Un viaggio documentato nel 1502, nel quale il genio toscano fu incaricato di studiare e progettare fortificazioni, porti e strategie militari per il Duca Valentino.
Il Dott. Gnola ha dedicato anni di ricerche a questa presenza leonardesca, ricostruendo con rigore storico e acume critico gli spostamenti dell’artista sul territorio. Il volume rivela come anche Cesenatico rientrasse in questo percorso e come la città, con il suo porto canale e la sua vocazione marittima, abbia attirato l’attenzione del maestro, da sempre incuriosito dall’ingegneria idraulica e dalla navigazione.
L’appuntamento è il terzo di quattro incontri dedicati a temi per conoscere meglio il territorio e la storia di Cesenatico.
In collaborazione con Cooperativa Casa del Popolo e con il Patrocinio del Comune di Cesenatico.
Ingresso libero e gratuito.
Il Codice L
Sul famoso taccuino appunti, il Codice L, oggi conservato a Parigi, Leonardo realizzò due disegni: “la veduta prospettica del Porto Cesenatico e delle costruzioni circostanti” e la “planimetria del porto canale di Cesenatico”. Nel primo, chiamato “veduta a volo d’uccello”, probabilmente realizzato dalla rocca medioevale purtroppo distrutta nella seconda guerra mondiale.
Nel corso della serata verranno illustrati documenti, mappe e testimonianze che attestano il contributo di Leonardo allo sviluppo portuale romagnolo, valorizzando così un capitolo identitario importante per Cesenatico e per il suo patrimonio culturale. Una conferenza che unisce storia, arte e territorio, e che permetterà al pubblico di riscoprire quanto il genio vinciano abbia lasciato un segno anche nella nostra realtà locale.
Bio: Davide Gnola
Il Dott. Davide Gnola, dirige dal 2005 il Museo della Marineria di Cesenatico del quale ha coordinato l’allestimento della nuova Sezione a Terra. Da sempre impegnato nella valorizzazione delle barche tradizionali e della cultura del mare, ha organizzato e curato mostre e iniziative culturali e scritto vari articoli su riviste di settore, per questo è stato Presidente dell’Associazione dei Musei Marittimi del Mediterraneo ed è Ispettore Onorario Soprintendenza di Ravenna per il patrimonio immateriale marittimo.
Oltre a vari scritti su riviste e volumi ha pubblicato Cesenatico nella Storia (Ponte vecchio 2008), Il mare oltre la spiaggia (Regione Emilia-Romagna 2009), il Diario di bordo del Capitano Giuseppe Garibaldi (Mursia 2010), Corsari nel nostro mare (Minerva 2014), Lalla, Palooza e i delfini di Cesenatico (Minerva 2014) e “Sulle tracce di Leonardo” (Il viaggio in Romagna per Cesare Borgia) (Minerva 2019)