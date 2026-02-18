 Skip to main content
Furto di grondaie in rame alla biblioteca comunale di Cesenatico

Anna Budini18 Febbraio 2026
Ancora un colpo dei ladri di grondaie in rame a Cesenatico. Questa volta nel mirino è finita la biblioteca comunale, in piazza Ciceruacchio, dove le grondaie in rame sono state asportate nei primi giorni di novembre.

Secondo fonti ben informate, il furto sarebbe avvenuto durante i giorni della manifestazione “Il Pesce fa Festa”, approfittando probabilmente del maggiore afflusso di persone, legato all’evento.

Dalla foto dell’edificio è evidente il furto: l’ultima parte della grondaia non c’è più, un dettaglio che rende chiaro il punto in cui i ladri sono intervenuti. L’assenza del tratto finale della struttura conferma l’asportazione del rame.

