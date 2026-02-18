Maxi operazione antidroga tra Cesena e Cesenatico: dieci misure cautelari

Tra il 16 e il 17 febbraio, un contingente delle Polizie Locali di Cesena, Cesenatico e dell’Unione Rubicone e Mare ha eseguito un’ampia operazione per l’esecuzione di dieci ordinanze cautelari emesse dall’autorità giudiziaria di Forlì alla conclusione delle indagini per detenzione illegale e spaccio di sostanze stupefacenti, iniziate nel 2025.

Le indagini si sono svolte nell’area della stazione e delle scuole adiacenti alla stazione e hanno portato alla denuncia di numerosi soggetti attivi nello spaccio al dettaglio di droga (hashish e cocaina) con modalità di gruppo. La droga veniva smerciata a giovani e adulti a vario titolo gravitanti nell’area, italiani e stranieri.