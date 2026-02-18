Maxi operazione antidroga tra Cesena e Cesenatico: dieci misure cautelari

Tra il 16 e il 17 febbraio, un contingente delle Polizie Locali di Cesena, Cesenatico e dell’Unione Rubicone e Mare ha eseguito un’ampia operazione per l’esecuzione di dieci ordinanze cautelari emesse dall’autorità giudiziaria di Forlì alla conclusione delle indagini per detenzione illegale e spaccio di sostanze stupefacenti, iniziate nel 2025.
Le indagini si sono svolte nell’area della stazione e delle scuole adiacenti alla stazione e hanno portato alla denuncia di numerosi soggetti attivi nello spaccio al dettaglio di droga (hashish e cocaina) con modalità di gruppo. La droga veniva smerciata a giovani e adulti a vario titolo gravitanti nell’area, italiani e stranieri.
Tra le persone sottoposte alle indagini, dieci sono state colpite con ordinanze di misure cautelari, custodia in carcere o obbligo di firma, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta del Pubblico Ministero.
L’esecuzione delle ordinanze ha richiesto l’organizzazione di una ricerca sul territorio, l’ispezione dei luoghi dove i destinatari, per lo più persone senza fissa dimora, sono soliti nascondersi. La ricerca è stata estesa a diversi comuni della Romagna, con la collaborazione dei Corpi di Polizia Locale competenti territorialmente. Nel corso delle operazioni sono stati rintracciati anche altri soggetti, identificati e deferiti per violazioni di droga o migratorie.
Delle dieci ordinanze di misure cautelari emesse, quattro sono state notificate in carcere a soggetti già detenuti per altra causa, mentre cinque destinatari sono stati catturati durante le ricerche e uno resta ricercato.
Al successo dell’operazione si associano le soddisfazioni delle amministrazioni comunali, che evidenziano come sia dimostrata l’efficacia della convenzione di cooperazione continua sottoscritta tra i tre Enti per il potenziamento dei servizi di Polizia Locale, coronata dall’attribuzione di fiducia che l’autorità giudiziaria ha manifestato conducendo le indagini e delegandone l’esecuzione.