Riqualificazione Pescheria Comunale: pronto il progetto di fattibilità tecnico-economica

Progetto approvato

La Giunta Comunale ha approvato nei giorni scorso il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione della Pescheria Comunale. Questa approvazione è propedeutica alla presentazione della domanda di partecipazione alla “procedura di selezione di proposte progettuali relative allo sviluppo, e all’ammodernamento di porticcioli, approdi e borghi marinari ubicati in territori di comuni litoranei italiani, unioni di comuni, comunità isolane e di arcipelago con popolazione residente fino a 30.000” emanato dal Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’investimento totale previsto per l’opera di riqualificazione è di € 250.000 di cui € 150.000 provenienti da fondi comunali e i restanti € 100.000 da ottenere tramite questo finanziamento. Il progetto prevede il risanamento e restauro delle facciate, la realizzazione dell’impermeabilizzazione in copertura, di un impianto fotovoltaico e l’installazione di una caldaia ibrida.