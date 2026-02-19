È ufficialmente aperta la nuova pista ciclabile di Via Manin, un percorso pedonale di 250 metri pensato per agevolare il raggiungimento in bicicletta di alcune abitazioni e attività commerciali a ridosso della ferrovia. L’intero tratto è stato anche dotato di pubblica illuminazione. Ad eseguire i lavori è stata la ditta Comer srl di Bellaria con un investimento totale di € 170.000 con € 100.000 che arrivano dal bando regionale “Bike to work”.
Il commento del sindaco Gozzoli e dell’assessore Agostini
«Questa amministrazione sta portando avanti da anni un lavoro sulla mobilità sostenibile, e anche questo nuovo tratto di ciclabile si muove proprio in questa direzione: sono 250 metri strategici per residenti e attività commerciali di questa zona», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.
«Il tratto di ciclabile è completamente asfaltato e illuminato e rappresenta un prolungamento importante che sarà utilizzato da cittadini e turisti per spostarsi in sicurezza in un tratto delicato tra la ferrovia e SS16», il commento dell’assessore Jacopo Agostini.