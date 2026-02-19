Aperta la nuova pista ciclabile di via Manin

Il commento del sindaco Gozzoli e dell’assessore Agostini

«Questa amministrazione sta portando avanti da anni un lavoro sulla mobilità sostenibile, e anche questo nuovo tratto di ciclabile si muove proprio in questa direzione: sono 250 metri strategici per residenti e attività commerciali di questa zona», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

«Il tratto di ciclabile è completamente asfaltato e illuminato e rappresenta un prolungamento importante che sarà utilizzato da cittadini e turisti per spostarsi in sicurezza in un tratto delicato tra la ferrovia e SS16», il commento dell’assessore Jacopo Agostini.