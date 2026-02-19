“Batterissimo!”, la prima reunion romagnola di batteristi

Come ti è venuta l’idea?

“Sono un batterista quindi tutto è nato dall’idea che sarebbe stato bello incontrarsi. Ogni band, infatti, ha un batterista solo quindi se non ci incontriamo in autogrill o nei negozi di strumenti musicali, non ci si incontra quasi mai. Ho sviluppato una locandina, l’ho messa in rete e poi ho iniziato a mandare qualche messaggio su whatsapp”.

Dove e come si è svolta?

Ci siamo ritrovati al Noi Lounge Music Club di Cesenatico e la risposta è stata davvero positiva. Eravamo circa una trentina, tra cui batteristi arrivati da Bologna, Reggio Emilia, Forlì…C’erano il batterista di Ligabue, Mina, De Andrè, Pier Foschi che lo è stato di Jovanotti, Chico Capiozzo e tanti altri. Di Cesenatico eravamo presenti tutti: Fabio Nobile, Pier Foschi, Luca Nobile, Cristian Capiozzo. Come avevo indicato in locandina non ci sarebbe stato nè palco nè perfomance ma solo idee, ascolto ed energia condivisa. Ci siamo quindi trovati con un bicchiere e qualcosa da mangiare e abbiamo chiacchierato divertendoci, tutta la sera senza suonare.

E’ nata qualche nuova idea?

Sì, è emersa la volontà di fare un podcast. Vince Valliccelli, infatti, ha ricevuto questa proposta da una terza persona e ha pensato di condividerla, riscuotendo all’interno del gruppo entusiasmo. Oltre a questo abbiamo pensato di riunirci due volte all’anno, prima e dopo la stagione. La prossima sarà quindi ad Ottobre. Abbiamo intenzione di far crescere questo raduno…