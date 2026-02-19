Maltempo, ancora allerta gialla

E’ stata emessa una nuova allerta gialla per criticità costiera, valida dalle 00:00 del 20 febbraio fino alle 00:00 del 21 febbraio.
Nel dettaglio, si legge: per la giornata di venerdì 20 febbraio non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. Tuttavia sono previste condizioni del mare sotto costa che potranno generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale a causa delle vulnerabilità presenti, in particolare nel settore centro – settentrionale.