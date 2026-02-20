Banconote false: la Guardia di Finanza di Forlì-Cesena sequestra oltre 46mila euro

Le aree più colpite e i canali di diffusione

Il fenomeno della spendita di moneta falsa si è concentrato principalmente nei comuni più popolosi della provincia. Forlì, Cesena e Cesenatico risultano le zone dove è stato registrato il maggior numero di episodi.

Le banconote vengono solitamente individuate in contesti di grande affluenza o attraverso i canali di gestione professionale del contante:

Esercizi commerciali: supermercati, centri commerciali e autogrill lungo il tratto autostradale forlivese.

Istituti di credito: banconote rilevate durante i versamenti presso le “casse continue” delle banche.

Obiettivi delle indagini e collaborazione istituzionale

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, mirano a risalire l’intera filiera del falso. L’attività investigativa non si limita al sequestro del singolo biglietto, spesso in possesso di cittadini ignari, ma punta a individuare i centri di produzione e distribuzione.

Inoltre, i finanzieri verificano possibili collegamenti tra il falso monetario e altre attività illecite, come il riciclaggio di proventi derivanti da traffico di stupefacenti, frodi fiscali e truffe.

Un supporto tecnico fondamentale è garantito dal Centro Nazionale Analisi (C.N.A.) della Banca d’Italia di Roma. La sinergia con questo ente permette approfondimenti tecnici sulle banconote sequestrate, utili a rilevare schemi criminosi ricorrenti sul territorio provinciale.

La tutela del mercato e della fiducia dei cittadini

Il contrasto alla falsificazione dell’euro è una delle missioni strategiche della Guardia di Finanza. Proteggere la moneta unica significa non solo arginare la criminalità economico-finanziaria, ma soprattutto tutelare il corretto funzionamento dei mercati e salvaguardare la fiducia che il pubblico ripone nella valuta, simbolo tangibile dell’unità europea.