Cesenatico, evade dagli arresti domiciliari: arrestato dai carabinieri

La notte di venerdì 19 febbraio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesenatico hanno arrestato un 33enne cittadino polacco, ritenuto presunto responsabile di evasione.

I militari, durante il servizio perlustrativo, hanno controllato un soggetto che, alla guida della propria autovettura (per le vie del centro di Cesenatico), alla vista della gazzella dei carabinieri, cambiava repentinamente senso di marcia, tentando di darsi alla fuga. Immediatamente fermato, nel corso dell’identificazione e a seguito di accertamenti approfonditi , è risultato essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari (disposta dal Tribunale di Forlì per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate commessi a Cesena nell’ottobre scorso) per i quali sarebbe dovuto rimanere all’interno del suo domicilio di Savignano sul Rubicone, dal quale invece si era allontanato senza alcuna autorizzazione.