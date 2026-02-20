Andava ai 120 tra le case: inseguimento choc nel pomeriggio

In fuga in moto dalla polizia locale fa perdere le tracce a Sala ma…
Attimi di forte tensione nel pomeriggio di martedì 17 febbraio 2026, quando una pattuglia della Polizia Locale di Gatteo, impegnata in un posto di controllo lungo via Rubicone alle ore 15:15 circa, ha intimato l’alt ad un motociclista in transito.
Il conducente però, anziché fermarsi, ha effettuato una repentina inversione di marcia dandosi alla fuga in direzione mare. Ne è scaturito un inseguimento ad alta velocità lungo le vie cittadine, durante il quale il motociclista determinato a non fermarsi ha raggiunto velocità superiori ai 120 km/h in pieno centro urbano, compiendo manovre azzardate e mettendo a rischio la sicurezza pubblica.
L’ora più pericolosa
La folle corsa è avvenuta in un orario in cui le strade sono normalmente frequentate da famiglie, lavoratori e pedoni. Una condotta che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime e che ha esposto a concreto pericolo chiunque si trovasse lungo il percorso.
Nonostante la guida spericolata, gli agenti sono riusciti più volte a raggiungere il mezzo ad intimare nuovamente l’alt, e nel contempo ad osservare chiaramente il volto del conducente e la targa del motociclo.
Perse le tracce a Sala di Cesenatico ma…
L’inseguimento si è interrotto solo in località Sala di Cesenatico, dove il motociclista è riuscito temporaneamente a far perdere le proprie tracce sfruttando la presenza dei pali parapedonali situati davanti alla chiesa della frazione.
Ma la fuga non è bastata a sottrarsi alle proprie responsabilità.
Rientrati presso il Comando gli agenti hanno riconosciuto il volto del conducente nel proprietario del veicolo, un cittadino italiano di 59 anni residente a Cesena.
Gli ulteriori accertamenti hanno inoltre consentito di verificare che il motociclo circolava privo della copertura assicurativa obbligatoria.
Il responsabile è stato quindi rintracciato e sarà deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
A suo carico sono state contestate cinque violazioni al Codice della Strada ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro.
Il commento del Comandante
Elena Pieri Comandante della Polizia Locale di Gatteo ha espresso il proprio apprezzamento per la determinazione, la lucidità e la professionalità dimostrate anche in questa occasione dal personale operante, ribadendo l’importanza della presenza su strada delle divise.