Andava ai 120 tra le case: inseguimento choc nel pomeriggio

L’ora più pericolosa

La folle corsa è avvenuta in un orario in cui le strade sono normalmente frequentate da famiglie, lavoratori e pedoni. Una condotta che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime e che ha esposto a concreto pericolo chiunque si trovasse lungo il percorso.

Nonostante la guida spericolata, gli agenti sono riusciti più volte a raggiungere il mezzo ad intimare nuovamente l’alt, e nel contempo ad osservare chiaramente il volto del conducente e la targa del motociclo.

Perse le tracce a Sala di Cesenatico ma…

L’inseguimento si è interrotto solo in località Sala di Cesenatico, dove il motociclista è riuscito temporaneamente a far perdere le proprie tracce sfruttando la presenza dei pali parapedonali situati davanti alla chiesa della frazione.

Ma la fuga non è bastata a sottrarsi alle proprie responsabilità.

Rientrati presso il Comando gli agenti hanno riconosciuto il volto del conducente nel proprietario del veicolo, un cittadino italiano di 59 anni residente a Cesena.

Gli ulteriori accertamenti hanno inoltre consentito di verificare che il motociclo circolava privo della copertura assicurativa obbligatoria.

Il responsabile è stato quindi rintracciato e sarà deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

A suo carico sono state contestate cinque violazioni al Codice della Strada ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Il commento del Comandante

Elena Pieri Comandante della Polizia Locale di Gatteo ha espresso il proprio apprezzamento per la determinazione, la lucidità e la professionalità dimostrate anche in questa occasione dal personale operante, ribadendo l’importanza della presenza su strada delle divise.