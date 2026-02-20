Legnaia Casa Moretti, incontro con l’autore: le info

Il libro

“Quello era il segnale” è la storia di tre donne quasi novantenni che in una stanza d’ospedale fanno i conti con sé stesse cercando di raccogliere i pezzi della loro vita.

L’umanità che abbiamo trovato nel racconto di Ada e Lucia, così diverse tra loro ma entrambe forti e combattive, non era da meno di quella di Anita che pur rimanendo nel suo silenzio tutto il tempo e ad occhi chiusi, sembrava dar corpo ai suoi pensieri stropicciando e tormentando il lenzuolo. Le ha accomunate il tempo della guerra che ognuna ha vissuto in modo diverso. Ada l’ha attraversata pensando a sfamare i suoi figli, Anita collaborando con i partigiani e cercando di sostenere la famiglia, Lucia salvando vite. Gli uomini in questo libro ne escono malconci.

Non tutti Aurelio, Alfredo e Don Paolo lasciano il segno in questo romanzo al pari delle tre protagoniste. Costrette a rimanere ferme in una stanza d’ospedale queste tre donne non si sono arrese ed hanno combattuto forse l’ultima battaglia, la più difficile: portare a galla le ferite che si sono ritrovate ancora aperte sulla loro pelle, una pelle fatta a strati.