Lia Briganti eletta presidente dell’Ucai per Bologna e la Romagna

Lia Briganti nuova presidente UCAI Bologna e Gruppo Romagna 2026-2028

Lia Briganti, cesenaticense di nascita e bolognese d’adozione, è la nuova presidente della sezione UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) “Ezio Barbieri” di Bologna e del Gruppo Romagna. Già coordinatrice del gruppo romagnolo dal 2024, la Briganti guiderà l’associazione per il triennio 2026-2028, portando con sé la sua esperienza di fotografa, astrofotografa e curatrice d’arte.

Il nuovo consiglio direttivo e le cariche istituzionali

Insieme alla presidente, è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo che vede la partecipazione di professionisti legati al territorio emiliano e romagnolo. I membri eletti sono:

Giovambattista Amico

Michelina Basile

Margherita Danguole Budini (di origine berlinese, cesenaticense d’adozione)

Regina D’Attanasio (cesenate)

Giustina Zucca

Restano saldi nei loro ruoli istituzionali il consulente ecclesiastico Don Gianluca Busi, iconografo di fama internazionale, Marco Gagliardi come delegato presso l’UCAI Nazionale e Valeria Freddi, delegata per le associazioni laicali di Bologna.