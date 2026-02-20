Lia Briganti eletta presidente dell’Ucai per Bologna e la Romagna

Lia Briganti nuova presidente UCAI Bologna e Gruppo Romagna 2026-2028
Lia Briganti, cesenaticense di nascita e bolognese d’adozione, è la nuova presidente della sezione UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) “Ezio Barbieri” di Bologna e del Gruppo Romagna. Già coordinatrice del gruppo romagnolo dal 2024, la Briganti guiderà l’associazione per il triennio 2026-2028, portando con sé la sua esperienza di fotografa, astrofotografa e curatrice d’arte.
Il nuovo consiglio direttivo e le cariche istituzionali
Insieme alla presidente, è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo che vede la partecipazione di professionisti legati al territorio emiliano e romagnolo. I membri eletti sono:
Giovambattista Amico
Michelina Basile
Margherita Danguole Budini (di origine berlinese, cesenaticense d’adozione)
Regina D’Attanasio (cesenate)
Giustina Zucca
Restano saldi nei loro ruoli istituzionali il consulente ecclesiastico Don Gianluca Busi, iconografo di fama internazionale, Marco Gagliardi come delegato presso l’UCAI Nazionale e Valeria Freddi, delegata per le associazioni laicali di Bologna.
Missione e obiettivi artistici del triennio
La sezione bolognese e il Gruppo Romagna confermano la volontà di promuovere la formazione e l’espressione artistica in ogni sua forma: dalle arti figurative e plastiche alla musica, passando per la poesia e le arti della performance.
L’obiettivo centrale resta l’elevazione della persona umana, operando in continuità con i direttivi precedenti sia nello spirito che nelle attività concrete proposte alla comunità.
Il programma 2026: mostre sulla pace e centenario francescano
Il calendario delle attività per il 2026 si preannuncia ricco di appuntamenti di alto valore spirituale e culturale, ispirati anche all’attualità del magistero pontificio:
Il tema della pace: sono previste due mostre a Bologna ispirate all’Enciclica di Papa Leone XIV “Verso una Pace Disarmata e Disarmante”.
Ottavo centenario di San Francesco: in occasione della ricorrenza della morte del Santo di Assisi, Bologna e Cesenatico ospiteranno esposizioni dedicate ai temi della fratellanza, della natura e dell’esistenza cristiana.
Eventi tematici e memoria: a Natale si terrà una mostra dedicata agli Angeli, mentre a maggio una giornata di letture poetiche ricorderà la figura del poeta Achille Sesler.
Pellegrinaggio: l’anno si concluderà con un viaggio spirituale ad Assisi presso i Santuari Francescani, in concomitanza con il periodo dell’indulgenza plenaria.