Museo della Marineria, “Giudicare, punire, normalizzare”: le info

L’ANPI di Cesenatico organizza per venerdì 20 febbraio ore 20:45 al Museo della Marineria, la presentazione del volume “Giudicare, punire, normalizzare. Collaborazioniste e partigiane tra Bologna, Forlì e Ravenna”.
Il libro affronta il riconoscimento delle soggettività femminili nel dopoguerra italiano tra uguaglianza formale e disparità reale. Le donne votarono per la prima volta nel 1946 e furono determinanti per la Repubblica e per la giovane democrazia italiana; ma anche avere il diritto di voto non significa godere della piena cittadinanza.
Intervengono:
Lidia Celli, autrice del libro. Ricercatrice, Università di Padova
Serena Dellamore, giornalista del Corriere Romagna