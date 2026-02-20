Museo della Marineria, “Giudicare, punire, normalizzare”: le info

Il libro affronta il riconoscimento delle soggettività femminili nel dopoguerra italiano tra uguaglianza formale e disparità reale. Le donne votarono per la prima volta nel 1946 e furono determinanti per la Repubblica e per la giovane democrazia italiana; ma anche avere il diritto di voto non significa godere della piena cittadinanza.

Intervengono:

Lidia Celli, autrice del libro. Ricercatrice, Università di Padova

Serena Dellamore, giornalista del Corriere Romagna