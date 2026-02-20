Oikos ha un nuovo propietario, svolta per la storica azienda

Importante novità per il futuro di Oikos di Gatteo Mare, storica azienda specializzata in vernici ecologiche e finiture decorative. Dopo un periodo complesso segnato da difficoltà economiche, l’impresa romagnola è stata acquisita tramite asta giudiziaria dal gruppo veneziano San Marco Group, con l’obiettivo di rilanciare un marchio che ha contribuito in modo decisivo alla storia della decorazione murale in Italia.
L’operazione si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva presso il Tribunale di Forlì e rappresenta una svolta per l’azienda con sede a Gatteo Mare che entra ora a far parte di uno dei principali gruppi italiani nella produzione di pitture e rivestimenti per l’edilizia.
Il gruppo con sede a Marcon in provincia di Venezia ha chiuso il 2025 con un fatturato di 127,3 milioni di euro in crescita del 4% rispetto al 2024. Con questa acquisizione rafforza la propria presenza nei segmenti premium e decorativi del mercato italiano e consolida una struttura che comprende quattro stabilimenti in Italia oltre a filiali negli Stati Uniti in Germania e in Norvegia e impianti produttivi in Bosnia ed Erzegovina e in Russia.
La storia di Oikos
Fondata nel 1984 Oikos ha avuto un ruolo pionieristico nel trasformare la pittura da semplice prodotto tecnico a vero elemento di design. L’azienda si è distinta per aver portato la decorazione murale da attività artigianale di nicchia a sistema industriale strutturato introducendo effetti riproducibili e formando generazioni di professionisti del settore.
Negli anni Novanta ha conosciuto una crescita straordinaria grazie al lancio di Multidecor un prodotto innovativo capace di ricreare sulle pareti effetti simili alla carta da parati. Oikos ha inoltre contribuito a strutturare il mercato attraverso la creazione dei decor center centri specializzati con un format riconoscibile e servizi dedicati che hanno generato valore e marginalità per la rete distributiva.
Le dichiarazioni del gruppo
Il presidente e amministratore delegato di San Marco Group, Pietro Geremia, ha spiegato che l’operazione nasce dalla volontà di tutelare l’eccellenza dell’industria italiana evitando acquisizioni prive di una reale strategia industriale. Ha sottolineato che Oikos possiede una storia prestigiosa che merita di essere valorizzata e che la priorità sarà analizzare ogni asset per costruire un piano di rilancio basato su sinergie industriali organizzative e di approvvigionamento con una visione di medio e lungo periodo.