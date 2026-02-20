Oikos ha un nuovo propietario, svolta per la storica azienda

La storia di Oikos

Fondata nel 1984 Oikos ha avuto un ruolo pionieristico nel trasformare la pittura da semplice prodotto tecnico a vero elemento di design. L’azienda si è distinta per aver portato la decorazione murale da attività artigianale di nicchia a sistema industriale strutturato introducendo effetti riproducibili e formando generazioni di professionisti del settore.

Negli anni Novanta ha conosciuto una crescita straordinaria grazie al lancio di Multidecor un prodotto innovativo capace di ricreare sulle pareti effetti simili alla carta da parati. Oikos ha inoltre contribuito a strutturare il mercato attraverso la creazione dei decor center centri specializzati con un format riconoscibile e servizi dedicati che hanno generato valore e marginalità per la rete distributiva.

Le dichiarazioni del gruppo

Il presidente e amministratore delegato di San Marco Group, Pietro Geremia, ha spiegato che l’operazione nasce dalla volontà di tutelare l’eccellenza dell’industria italiana evitando acquisizioni prive di una reale strategia industriale. Ha sottolineato che Oikos possiede una storia prestigiosa che merita di essere valorizzata e che la priorità sarà analizzare ogni asset per costruire un piano di rilancio basato su sinergie industriali organizzative e di approvvigionamento con una visione di medio e lungo periodo.