Tamponata in via Cesenatico, l’appello: “Ha visto che ero ferita, ma è scappato”

La donna riferisce di essere stata soccorsa da un ragazzo che abita nelle vicinanze, il quale avrebbe sentito il forte rumore dell’urto mentre si trovava in casa. Sul posto sono intervenuti ambulanza, polizia e vigili del fuoco, anche perché il veicolo coinvolto nell’incidente è alimentato a GPL, circostanza che ha richiesto ulteriori verifiche di sicurezza.

Attraverso il suo appello, la donna chiede a chiunque abbia assistito alla scena o abbia informazioni utili sull’incidente stradale su via Cesenatico di farsi avanti: “Se qualcuno avesse visto qualcosa e mi potesse aiutare lo ringrazierei di cuore”.