Tamponata in via Cesenatico, l’appello: “Ha visto che ero ferita, ma è scappato”

Un post sui social per chiedere aiuto e trovare testimoni. È l’appello lanciato da una donna che racconta di essere stata vittima di un tamponamento con fuga nella giornata di giovedì 19 febbraio, intorno alle 13.15, su via Cesenatico, quasi di fronte al circolo Endas.
Nel messaggio pubblicato online, la signora spiega di essere stata tamponata da un uomo alla guida di una BMW nera familiare. Dopo l’impatto, il conducente si sarebbe affiancato alla sua auto, l’avrebbe guardata mentre lei mostrava di essere ferita e di perdere sangue dalla fronte, per poi fermarsi un istante dopo il bar presente nella zona e ripartire subito dopo, facendo perdere le proprie tracce.
La donna riferisce di essere stata soccorsa da un ragazzo che abita nelle vicinanze, il quale avrebbe sentito il forte rumore dell’urto mentre si trovava in casa. Sul posto sono intervenuti ambulanza, polizia e vigili del fuoco, anche perché il veicolo coinvolto nell’incidente è alimentato a GPL, circostanza che ha richiesto ulteriori verifiche di sicurezza.
Attraverso il suo appello, la donna chiede a chiunque abbia assistito alla scena o abbia informazioni utili sull’incidente stradale su via Cesenatico di farsi avanti: “Se qualcuno avesse visto qualcosa e mi potesse aiutare lo ringrazierei di cuore”.