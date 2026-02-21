 Skip to main content
Addio a Renzo Fornari

Anna Budini21 Febbraio 2026
renzo fornari

Lutto a Cesenatico per la scomparsa di Renzo Fornari, volto noto della Croce Rossa di Cesenatico, morto all’età di 81 anni.

I funerali di Renzo Fornari si terranno lunedì 23 febbraio alle ore 14, con partenza dalla camera mortuaria dell’ospedale Marconi di Cesenatico e arrivo alla chiesa parrocchiale di Boschetto. Alle 14.30 sarà celebrata la Santa Messa; al termine seguirà il trasporto all’ara crematoria di Cesena.

Le offerte saranno devolute alla Croce Rossa Italiana e alla casa di riposo di Cesenatico.

Ne danno il triste annuncio la moglie Laura e i figli Ivan e Jsmar.

