Cinema Rex, “Burdens of Dreams”: le info

Giulia Zannetti21 Febbraio 2026
cinema rex

Nuovo appuntamento al Cinema Rex  per la rassegna “Il Cinema ritrovato” in collaborazione con la Cineteca di Bologna con “Burden of dreams”.

La visione è programmata per martedì 24 febbraio alle ore 21: versione originale sottotitolata in italiano.

Burden of dreams

Un documentario sulla realizzazione caotica e tragica di Fitzcarraldo, l’epico film di Werner Herzog, le cui riprese vennero portate a termine nonostante una serie di terribile di disavventure: l’abbandono del set da parte di due degli interpreti (Robards per motivi di salute e Mick Jagger per via di altri impegni), la guerra tra il Peru e l’Ecuador, le meteorologia avversa, gli innumerevoli incidenti di percorso.

