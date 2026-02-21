Cinema Rex, “Burdens of Dreams”: le info

Nuovo appuntamento al Cinema Rex per la rassegna “Il Cinema ritrovato” in collaborazione con la Cineteca di Bologna con “Burden of dreams”.
La visione è programmata per martedì 24 febbraio alle ore 21: versione originale sottotitolata in italiano.
Un documentario sulla realizzazione caotica e tragica di Fitzcarraldo, l’epico film di Werner Herzog, le cui riprese vennero portate a termine nonostante una serie di terribile di disavventure: l’abbandono del set da parte di due degli interpreti (Robards per motivi di salute e Mick Jagger per via di altri impegni), la guerra tra il Peru e l’Ecuador, le meteorologia avversa, gli innumerevoli incidenti di percorso.