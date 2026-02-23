L’archivio del poeta Stefano Simoncelli donato al Comune di Cesenatico

La Giunta Comunale di Cesenatico ha accettato la donazione dell’archivio letterario del poeta Stefano Simoncelli, deceduto nel maggio scorso, impegnandosi alla sua conservazione e valorizzazione come patrimonio culturale della città.
In vista della conservazione dell’archivio, si rende necessario procedere in tempi rapidi al riordino e all’inventariazione del materiale, passaggi fondamentali per garantirne la tutela e predisporre future iniziative di valorizzazione.
Per assicurare un lavoro accurato e professionale, la Giunta Comunale di Cesenatico ha ritenuto opportuno avvalersi di un archivista esterno ed esperto, individuando nella dott.ssa Brunella Garavini la figura più idonea per l’incarico. La scelta è motivata “dalla comprovata competenza e dall’esperienza maturata dalla professionista in precedenti incarichi di riordino e inventariazione di altri archivi comunali”, si legge nella determina comunale.
Per l’operazione di riordino e inventariazione dell’archivio letterario è stata impegnata una spesa complessiva di 3.000 euro.