L’archivio del poeta Stefano Simoncelli donato al Comune di Cesenatico

Per assicurare un lavoro accurato e professionale, la Giunta Comunale di Cesenatico ha ritenuto opportuno avvalersi di un archivista esterno ed esperto, individuando nella dott.ssa Brunella Garavini la figura più idonea per l’incarico. La scelta è motivata “dalla comprovata competenza e dall’esperienza maturata dalla professionista in precedenti incarichi di riordino e inventariazione di altri archivi comunali”, si legge nella determina comunale.

Per l’operazione di riordino e inventariazione dell’archivio letterario è stata impegnata una spesa complessiva di 3.000 euro.