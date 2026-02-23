“C’è una bombola del gas che perde vicino alla scuola”

Una bombola del gas abbandonata tra i cassonetti
“C’è una bombola del gas che perde, tra i cassonetti vicino alla scuola di Sala. Ho chiamato i vigili del fuoco”. Questa la segnalazione di un attento cittadino che davanti alla scena che ha denunciato ha cercato di raggiungere a una soluzione.
Tanti gli interrogativi sorti
Come è possibile che una persona si sbarazzi in questa maniera di una bombola del gas? È solo uno dei tanti interrogativi che saltano alla mente a chi ha scoperto l’accaduto. Non ci dovrebbe essere bisogno di spiegare che questi contenitori non sono un tipo di rifiuto qualsiasi. Evidentemente a qualcuno non è chiaro l’ovvio.
Come vanno smaltite le bombole del gas
Le bombole del gas, come quelle di gpl o campeggio, vanno restituite ai rivenditori o distributori autorizzati, che sono obbligati per legge al ritiro, evitando di gettarle nei cassonetti o abbandonarle. In alternativa, è possibile portarle presso i centri di raccolta comunali (isole ecologiche) specializzati.