Hub urbani e di prossimità: l’incontro con le attività locali

Il progetto

Il Comune di Cesenatico nei mesi scorsi ha ricevuto un finanziamento regionale da € 40.000 al fine di redigere uno studio di fattibilità per l’attivazione dei cosiddetti Hub Urbani e Hub di Prossimità ed è partito così il percorso – insieme alle associazioni di categoria – per mettere a punto il progetto.

L’amministrazione comunale ha individuato tre zone: la zona del centro storico sull’asta di Levante del Porto canale, la zona del centro storico sull’asta di Ponente del Porto Canale come hub urbani, la zona del viale Carducci invece come Hub di prossimità. Il percorso ha come obiettivo quello di redigere uno studio per rilanciare attività commerciali e pubblici esercizi, in modo da aumentarne l’attrattività, fino all’ottenimento della certificazione degli Hub da parte della Regione.

Il bando regionale ha l’obiettivo di individuare strumenti per la qualificazione e innovazione delle imprese e delle azioni di marketing delle aree commerciali, agendo anche sulla governance, aumentandone l’efficienza, la continuità̀, l’attrattività. L’obiettivo è quello di fare leva sulla capacità delle imprese di fare rete e di evolversi in attività multiservizi, anche attraverso processi di innovazione e ibridazione, collegandosi ad altri ambiti di intervento (rigenerazione e valorizzazione urbana, offerta culturale, attrazione turistica, valorizzazione dei prodotti tipici, green economy).

Tutte le nuove aree, che saranno iscritte nell’elenco regionale, potranno concorrere all’assegnazione dei 14 milioni di euro in arrivo grazie a un bando della Regione in uscita entro la fine dell’anno. Risorse destinate ai Comuni, per la riqualificazione delle aree e l’accessibilità degli hub riconosciuti, lo sviluppo innovativo e sostenibile delle imprese insediate o da insediarsi nell’area, con particolare attenzione all’imprenditoria giovanile e femminile e per attività ed iniziative di promozione delle attività, in stretta relazione con le strategie delle città e dei territori.

Hub Urbano e Hub di Prossimità

Gli Hub Urbani sono come aree poste al centro delle città e dei comuni caratterizzate da una pluralità di funzioni e soggetti rispetto ai quali le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi svolgono un ruolo centrale per accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e garantire una integrazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti nel territorio; gli hub di prossimità si riferiscono ad aree più decentrate, vicine ai luoghi di abitazione e di lavoro per rispondere alle esigenze quotidiane delle persone, con potenzialità di sviluppo e crescita, anche in termini di attrattività.