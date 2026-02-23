PD Cesena, “Nessuno deve permettersi di riscrivere la storia”

Le parole del segretario della federazione cesenate Matteo Gozzoli

«L’antifascismo – spiega il segretario della federazione cesenate Matteo Gozzoli – è alla base della Costituzione italiana e ne è stato linfa fondamentale. La nostra democrazia si fonda su questi valori, e se qualcuno può affiggere striscioni e manifesti liberamente lo può fare proprio grazie alle lotte degli antifascisti. Non permettiamo che un omicidio a Lione – da condannare di certo – venga strumentalizzato e che si dimentichi quanto i nazifascisti si siano macchiati di crimini immondi e uccisioni sommarie proprio nel nostro paese. Nessun episodio può riscrivere la storia d’Italia. Ai giovani di Gioventù Nazionale consigliamo di andare a Tavolicci, a Ponte Ruffio o sul nostro Appennino a spiegare che l’anti fascismo ha ucciso».